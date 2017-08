19-Jähriger mit Schreckschusswaffe mitten in Menden unterwegs

Polizei erwischt jungen Mann

Menden - Was war denn da los? Offenbar hatte jemand viel zu häufig Krimis gesehen! Polizeibeamte wurden am Mittwochnachmittag in Menden jedenfalls alarmiert, weil Zeugen gesehen haben wollten, wie ein junger Mann beim Einsteigen in sein Auto eine Schusswaffe aus dem hinteren Hosenbund gezogen hatte. Und siehe da: Sie hatten die Szenerie völlig richtig beobachtet.