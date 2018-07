18-Jähriger erfindet Unfallflucht - doch die Polizei kommt ihm auf die Schliche

Hemer - Ein Fahranfänger aus Hemer baute am Sonntagnachmittag einen Unfall. Da er jedoch nicht als Sündenbock dastehen wollte, erfand er kurzerhand eine Unfallflucht.

Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 18-jähriger Hemeraner über den Notruf bei der Polizei - jemand habe sein Auto beschädigt. Die Polizei machte sich vor Ort ein Bild der Lage und befragte den jungen Mann.

Laut Polizeiangaben verwickelte sich das vermeintliche Opfer mit seinen Schilderungen, jemand sei in seinen geparkten Wagen gefahren, jedoch in Widersprüche: "Das Schadensbild am Pkw deckte sich nicht mit den Schilderungen. Die Polizisten wurden skeptisch. Sie suchten die Umgebung nach einer möglichen Unfallstelle ab und wurden fündig", erklärte die Behörde.

Wie sich herausstellte, hatte der der 18-Jährige beim Rangieren selbst den Schaden verursacht. An einem Haltemast eines Werbeschildes fanden die Beamten frische Unfallspuren, die mit dem Schaden am Wagen des Mannes übereinstimmten.

Jetzt muss er sich wegen des Vortäuschens von Straftaten verantworten.