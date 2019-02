18-Jähriger droht in Restaurant mit Messer - Zwangseinweisung!

Hemer - Ein 18-Jähriger betrat am Dienstag ein Schnellrestaurant in Hemer. Doch statt schnellen Essens war er vielmehr auf Pöbelei aus. Plötzlich zog er ein Messer.

Ein 18-jähriger Mann aus Hemer betrat am Dienstag um 16.10 Uhr ein Schnellrestaurant an der Bahnhofstraße in Hemer.

"Dort pöbelte er Gäste an. Als eine Angestellte ihn aufforderte, das Geschäft zu verlassen, zog er ein Messer. Er bedrohte und beleidigte sie", schilderte die Polizei.

Als die Angestellte die Polizei verständigte, flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Polizeibeamte konnten den Mann bei der Fahndung antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Das Messer wurde sichergestellt. Der alkoholisierte Mann wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Hemer zwangseingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung.

Ein weiterer Einsatz beschäftigt die Polizei in Hemer seit Dienstag: Eine 20-Jährige wird vermisst.

