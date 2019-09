17-Jährige spuckt Polizisten ins Gesicht

Hemer - Polizisten wollten einer 17-Jährigen in ihrer Situation nur helfen, zum Dank spuckte die junge Frau gar nicht damenhaft einem Beamten ins Gesicht. Anschließend landete sie auf der Wache.

Eine 17-jährige Hemeranerin, die am Freitagabend das Brückenfest besucht hatte, zeigte nach Polizeiangaben gegen 23 Uhr auf der Bahnhofstraße alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Daraufhin sprachen Polizeibeamte die junge Frau an, stellten ihre Personalien fest und benachrichtigen die Mutter, die sie an einem vereinbarten Treffpunkt abholen sollte.

Auf dem Weg zu dem Treffpunkt, in Höhe Lennedamm, beleidigte die junge Dame die Beamten, spuckte einem Polizisten ins Gesicht und versuchte anschließend, die Beamten zu treten und zu bespucken.

Die Aggressorin wurde zu Boden gebracht, gefesselt und zur Wache nach Letmathe verbracht. Hier wurde sie in die Obhut der Mutter übergeben, die nicht begeistert war, dass ihre Tochter sich so daneben benommen hat und nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten muss.