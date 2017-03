Rad-Rüpel (15) liefert sich nach Unfall Katz-und-Maus-Spiel mit Polizei

Menden - Ein 15-jähriger Rad-Rüpel aus Fröndenberg lieferte sich am Mittwochabend in Menden trotz eines schmerzhaften Sturzes ein längeres Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Am Ende wurde er von sportlichen Beamten erwischt. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen des Verursachens eines Unfalls mit anschließender Unfallflucht.

Am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr war es zu einem Unfall im Mendener Kreuzungsbereich Heimkerweg/Am Ziegelbrand gekommen. Zu den Vorkommnissen schreibt die Polizei am Donnerstagvormittag in einer Pressemitteilung wörtlich:

"Eine 37-jährige Mendenerin beabsichtigte mit ihrem Skoda, vom Ziegelbrand nach links auf den Heimkerweg abzubiegen. Von links kam eine 48-jährige Mendenerin mit ihrem VW T5, die anhielt, um Vorfahrt zu gewähren.

Plötzlich kam ein Radfahrer linksseitig des Bullis 'angeschossen' und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Im Abbiegevorgang der Skoda-Fahrerin, die den schnellen Radfahrer nicht sehen konnte, kollidierte der Radfahrer mit ihrem Fahrzeug.

Hierbei stürzte der Radfahrer, stand zügig wieder auf und flüchtet mit seinem Rad in Richtung Innenstadt. Am Pkw der Unfallbeteiligten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Auf Grund der guten Beschreibung durch die beteiligten Damen entdeckten die eingesetzten Polizeibeamten auf der Anfahrt zum Unfallort einen Mountainbike-Fahrer, der eine rotlicht-zeigende Ampel am Heimkerweg ignorierte. Auf Ansprache blieb er im Bereich der Unteren Promenade zunächst stehen, um dann über die Fußgängerbrücke in Richtung Bodelschwinghstraße abzuhauen. Hierbei nahm einer der Polizisten fußläufig die Verfolgung auf.

Auf seiner Flucht in Richtung Kaiserstraße/Papenhausenstraße missachtete er alle gebotenen Verkehrsregeln und an der Unnaer Straße/Fröndenberger Straße hatte das Katz und Maus Spiel ein Ende. Hier wurde er durch weitere Polizisten angehalten.

Der 15-jährige Fröndenberger wies Verletzungen eines Sturzes auf und sein mitgeführtes Fahrrad war ebenfalls lädiert. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Nun erwartet ihn neben den Schmerzen seines Sturzes eine Anzeige wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls mit Unfallflucht. Hierbei handelt es sich wahrlich nicht um ein Kavaliersdelikt." - eB