15-Jähriger in Letmathe aus Bus in Waldstück gezogen: Polizei sucht Zeugen

Letmathe - Ein 15-jähriger Schüler wurde auf dem Weg zur Schule aus dem Bus in ein Waldstück gezogen. Doch er konnte den Angriff abwehren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, wurde bereits am Donnerstag, 9. Februar, ein 15-jähriger Schüler auf seinem Weg zum Letmather Gymnasium überfallen.

Gegen 7.22 Uhr bestieg der junge Mann die Linie 37 der MVG in Nachrodt-Wiblingwerde und wollte zum Letmather Gymnasium fahren.

An der Bushaltestelle Pater und Nonne öffnete sich die Tür und eine unbekannte Person zog ihn, da er an der Tür stand, an seinem Rucksack über den Gehweg in ein nahe gelegenes Waldstück.

Im Waldstück hielt ihm der Unbekannte ein Messer an den Hals und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 15-jährige Geschädigte konnte das Messer wegschlagen und flüchtete im Anschluss an den Überfall in Richtung Gymnasium.

Der 15-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, konnte der Polizei jedoch eine Täterbeschreibung liefern: Der Angreifer sei männlich, etwa 20 Jahre alt, trug eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls im Bus der Linie 37 oder an der Haltestelle Am Pater und Nonne sich mit ihr unter der Telefonnummer 02371/9191-0 oder 91919-5122 in Verbindung zu setzen.