Wo ist die 13-Jährige Leonie? Polizei sucht Mädchen aus Hagen

[Update 14.57 Uhr] Hagen - Seit Dienstag wird die 13-jährige Leonie aus Hagen vermisst. "Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet", so die Polizei Hagen, die dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft - auch aus dem benachbarten Märkischen Kreis. Die Mutter des Mädchens hat bei Facebook ein emotionales Posting abgesetzt.

Leonie A. habe sich am Montag in den Abendstunden mit einer Freundin und zwei nicht bekannten Jugendlichen vom Hagener Hauptbahnhof aus zu Fuß in den Hagener Stadtgarten begeben.

"Ihre Freundin ging schließlich gegen Mitternacht nach Hause, Leonie blieb mit den Jugendlichen und ist seither unbekannten Aufenthaltes", so die Polizei.

+ Zur Vollansicht des Fotos klicken Sie bitte oben rechts. © Polizei Hagen Die Mutter schrieb am Dienstagabend auf ihrer privaten Facebookseite, dass ihre Tochter "sehr wahrscheinlich in Begleitung von zwei ausländischen Jungs" gewesen sei, "die ihr vorher Drogen gegeben haben".

Woher sie diese Informationen haben will, ist völlig offen. Das Posting wurde mehr als 2200 Mal geteilt und über 330 Mal kommentiert.

Am Mittwochvormittag postete die Mutter dann ein gemeinsames Foto mit Leonie und dem Schriftzug "Du fehlst mir so" samt weinendem Emoji.

So wird die vermisste Leonie beschrieben

1,65 Meter groß

normale Figur

kurze, braune, seitlich rasierte Haare

zuletzt nach oben zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden

weiße Turnschuhe der Marke "Fila"

blaue Jeans mit einem Streifen an der Seite

schwarzes T-Shirt mit Spitze

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen. - eB