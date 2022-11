10 gute Gründe, warum man jetzt eine eigene Immobilie kaufen sollte

Nicht nur rationale, auch emotionale Argumente sprechen dafür, sich nach den eigenen vier Wänden umzusehen

Höhere Lebensqualität

In den eigenen vier Wänden steigt die Lebensqualität vielfach beträchtlich. Es macht Ihnen viel mehr Freude, im eigenen Haus zu wohnen, es zu renovieren oder den Garten zu verschönern. In ein Miet-Objekt werden Sie kaum vergleichbar viel Leidenschaft, Energie oder Geld investieren.



Die eigene Immobilie hingegen ist „eine Investition fürs Leben“, sie motiviert und macht glücklich. Selbstbestimmt in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus zu leben ist ein Zugewinn an Lebensqualität.

Kaufpreise

Obwohl die Medien immer neue Preisrekorde aus deutschen Großstädten melden - im internationalen Vergleich sind deutsche Immobilienpreise trotz der enormen Steigerungen der letzten Jahre durchaus noch als moderat anzusehen. Dennoch: Seit Jahresbeginn haben sich auch in unserer Region viele Rahmenbedingungen verändert. Es bleibt zu beobachten, wie sich die regionalen Immobilienpreise entwickeln werden. Eine Konsolidierung ist bereits zu erkennen.

Moderate Darlehenszinsen

Der durchschnittliche Zinssatz für Darlehen mit einer 10-jährigen Sollzinsbindung lag in den letzten 50 Jahren bei rund 5,5 Prozent. Das bedeutet: Alles unter dieser Marke gilt langfristig als günstig.

In den letzten Jahren erlebten wir ein anhaltendes, historisches Zinstief — seit Jahresbeginn kennt die Zinsentwicklung aber nur noch eine Richtung: aufwärts. Je nach Bonität und Laufzeit liegen die Hypothekenzinsen nun bereits bei 4,0 Prozent - ein extremer Anstieg in kurzer Zeit. Dennoch erhalten Sie weiterhin Darlehen zu moderaten Konditionen. Dass die Zinsen zeitnah wieder spürbar sinken werden, ist eher unwahrscheinlich.

Sichere Altersvorsorge

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind sichere Kapitalanlagen stark gesucht. Wie sicher ist Ihre Rente? Wie viel ist der Euro in zehn oder 20 Jahren noch wert? Wie entwickeln sich die Lebenshaltungskosten? Es gibt keine verlässlichen Antworten auf diese Fragen. Eins jedoch ist sicher: Im Alter bietet Ihnen Immobilienbesitz entweder mietfreies Wohnen oder zusätzliche Einnahmen aus der Vermietung. Sie sind geschützt vor evtl. Kündigungen und Mieterhöhungen.



Eine Finanzierung sollten Sie so planen, dass die Immobilie mit Eintritt ins Rentenalter lastenfrei ist, somit fallen ab dann nur noch die laufenden Nebenkosten und ggf. Kosten für Instandhaltungen an.

Wertzuwachs

Wer in eine gute, zeitgemäße Immobilie investiert, kann sich in der Regel über Werterhalt und Wertzuwachs freuen. Ob eine Wohnung im Sauerland, eine Studentenwohnung in Siegen oder ein Ferienhaus an der Ostsee — Grundvoraussetzung für eine stetige Wertentwicklung ist und bleibt eine attraktive, gute Lage. Hinzu kommt, dass die Zahl der Single-Haushalte ebenso wächst, wie der Wohnraumbedarf pro Kopf.

Reale Werte

„Kauft Land — Gott erschafft keines mehr“, wusste schon Mark Twain. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, kann es bei Fonds, Aktien und sonstigen Anlagen passieren, dass sie in kürzester Zeit dramatisch an Wert verlieren, teilweise sogar völlig wertlos werden. Eine Immobilie verliert hingegen ihren Wert nur in wirklich sehr extremen Situationen. Sie bietet als traditioneller Bestandteil einer ausgewogenen Vermögensplanung somit Rendite, Inflationsschutz und in vielen Fällen steuerliche Vorteile. Nicht ohne Grund setzen viele Fonds auf die Investition in Immobilien.

Vermögen weitergeben

Immobilien sind sicher und beständig, Sie können sie gut an die nächste Generation übertragen. Sicherheit und Rendite sind nur einige der Vorteile, auch emotionale Aspekte spielen dabei häufig eine Rolle. Die eigene Immobilie ist neben der Familiengründung eines der wichtigsten Lebensziele vieler Mitmenschen.

Staatliche Förderung

Die staatlichen Förderungen unterliegen derzeit einem permanenten Wandel. Dennoch gilt: Wer nachhaltig und energieeffizient neu baut oder saniert, erhält Förderungen und Zuschüsse von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder der BAFA, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Eine Onlinerecherche auf den Förderplattformen verschafft Ihnen einen ersten Überblick.



Steuerlich interessant sind weiterhin denkmalgeschützte Immobilien und vermietete Objekte. Hier können Sie Zinsen, Sanierungs- und Unterhaltungskosten steuerlich geltend gemacht werden.

Klima- und Umweltschutz

Als Hauseigentümer haben Sie es zum Teil selbst in der Hand, Ihren Beitrag zum Umweltschutz und einem reduzierten CO2-Ausstoß zu leisten. Mit einer neuen Heizung, der nachträglichen Dämmung oder der Installation einer Photovoltaikanlage lassen sich Kostenersparnis und Klimaschutz unter einen Hut bringen. Die dafür notwendigen Investitionen werden vielfach staatlich unterstützt, vielleicht sogar von Ihrer Heimatkommune.

Leumund und Ansehen

Das Ansehen derjenigen, die in einer eigenen Immobilie wohnen, ist in unserer Gesellschaft in aller Regel hoch. Eine schuldenfreie Immobilie gilt aus Bankensicht als eine hervorragende Sicherheit. Sie ermöglicht Ihnen die Darlehensaufnahme zu günstigen Konditionen.

