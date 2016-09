Missionar aus Körbecke fliegt nach Uganda

Afrika – da ist Musik drin, findet Jonathan Sehner (links). Am Montag fliegt er nach Uganda und hilft in einem kleinen Dorf an der Grenze zum Kongo als „Missionar auf Zeit“. Für den Anzeiger posierte er gemeinsam mit seinem Freund Jonathan Fipper aus Dortmund zuhause auf dem Flachdach, den Möhnesee im Rücken. Diese malerische Kulisse werde ihm wohl fehlen, gibt er zu.

© Brüggestraße