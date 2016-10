Herbst auf der grünen Insel

+ © Experimente e.V. Alena Luisa Diehl fliegt morgen für zwei Wochen als „Ehrenamts-Entdeckerin“ nach Irland. © Experimente e.V.

Soest - Auf nach Irland! Alena Luisa Diehl aus Soest fliegt als „Ehrenamts-Entdeckerin“ auf die grüne Insel. Die 15-Jährige und sieben weitere Schüler aus Nordrhein-Westfalen haben ein Stipendium der gemeinnützigen Austauschorganisation „Experiment e.V.“ erhalten.

In Irland leben Alena Luisa und die anderen für zwei Wochen in Gastfamilien und unterstützen tagsüber gemeinnützige Projekte, zum Beispiel helfen sie bei der Säuberung von Flüssen oder bei der Renovierung von Schulgebäuden.

„Ich freue mich darauf, ein neues Land und seine Kultur kennenzulernen und mich gleichzeitig auch noch ehrenamtlich engagieren zu können“, sagt Alena Luisa. Schirmherr der „Ehrenamts-Entdecker“ ist der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Ulrich Kelber (SPD).

„Ehrenamtliches Engagement und interkultureller Austausch wirken sich positiv auf die eigene Entwicklung aus. Mit diesem Stipendium ermöglichen wir jungen Menschen, diese Erfahrungen zu machen, und geben vielleicht sogar den Anstoß für einen längerfristigen Schüleraustausch“, so Kelber.

Die Jugendlichen sind während der Herbstferien in Irland, zusammen mit zwei ehrenamtlichen Begleitpersonen. Bereits am 26. September nahmen die Jugendlichen an einem Vorbereitungsseminar in Düsseldorf teil, in dem ihnen wichtige Informationen und Kompetenzen für ihren Auslandsaufenthalt vermittelt wurden, zum Beispiel, dass sie offen sind für Anderes und nicht auf den ersten Blick urteilen.

Der Verein

„Das Ziel des Vereins „Experiment“ ist seit mehr als 80 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. „Experiment“ ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von „The Experiment in International Living“ (EIL). 2015 reisten 1 989 Teilnehmer mit „Experiment“ ins Ausland und nach Deutschland. Ein Drittel davon erhielten Stipendien. Kooperationspartner sind unter anderem Auswärtiges Amt, Botschaft der USA, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Deutscher Bundestag, Fulbright Kommission, Goethe-Institut und die Stiftung Mercator“ heißt es auf der Homepage des Vereins.

www.experiment-ev.de.

