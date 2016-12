Weihnachtsbaum-Sammlung am 14. Januar

+ © Müller Auch im vergangenen Jahr waren viele Helfer (hier die Jugendfeuerwehr) unterwegs, um die ausrangierten Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet einzusammeln. © Müller

Meinerzhagen - Alle Jahre wieder – und so auch 2017: Am Samstag, 14. Januar, werden im kommenden Jahr in Meinerzhagen die Weihnachtsbäume eingesammelt.

Wie immer bitten die Organisatoren der Aktion dann um Spenden. Das Geld aus dem Erlös der Sammlung ist auch diesmal für einen guten Zweck bestimmt: Die Einnahmen kommen – wie seit Jahren üblich – Menschen in Brasilien zugute, die an Lepra erkrankt sind.

1974 führte Willi Arens diese Hilfsaktion erstmals durch, bis sie vor einigen Jahren von seinem Sohn Thomas übernommen wurde. Lange unterstützten Arens und seine ehrenamtlichen Helfer mit dem Erlös die Leprahilfe im indischen Pullambady. Weil die Lepra in Indien inzwischen offiziell aber nicht mehr auftritt, suchte sich die heimische Initiative ein anderes Betätigungsfeld, das schnell gefunden wurde: Jetzt kommt das Geld der Leprahilfe in Brasilien zugute, die von Manfred Göbel organisiert wird.

Am Abholtag selbst sollten die Bäume bis 9 Uhr an den Straßen liegen, damit sie von den Helfern eingesammelt werden können. Im vergangenen Jahr waren 22 Fahrzeuge und insgesamt etwa 200 Helferinnen und Helfer unterwegs. Die Bäume werden anschließend an die Bodenaushubdeponie nach Schwenke gebracht, wo sie von der Freiwilligen Feuerwehr Meinerzhagen verbrannt werden.