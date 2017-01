Volksbank: Rückbau auf SB-Stelle und Verzicht auf Hunswinkeler Automat

Meinerzhagen - Die Volksbank im Märkischen Kreis wird an der Mühlenbergstraße ab Februar nur noch einen Selbstbedienungsbereich anbieten und zudem auf das Terminal in Hunswinkel verzichten. Das teilte das Unternehmen am Montagvormittag offiziell mit.

Das heißt konkret: Künftig werden die Kunden an der Mühlenbergstraße keine persönlichen Ansprechpartner der Bank mehr vorfinden, sondern nur noch einen sogenannten SB-Shop mit Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsterminal. "Dort waren wir zuletzt mit zwei Mitarbeitern vor Ort, die gut ausgebildet, aber tatsächlich nicht ausgelastet waren", erklärte Volksbank-Vorstand Roland Krebs am Montag. Zu selten habe es Service-Bedarf jenseits der Selbstbedienung gegeben - auch nicht von älteren Kunden, etwa aus dem nahe gelegenen Wilhelm-Langemann-Haus. Als "Drive-In-Schalter" würde die Filiale aber durchaus häufig genutzt, so dass man den SB-Bereich aus gutem Grund erhalten wolle.

"Wir wollten auch keine Filiale mit nur einem Mitarbeiter, der dann aufgrund verschiedener Unfallverhütungsvorschriften etwa am Automaten selbst nicht mehr helfen kann und darf", sagte Krebs. Auch aus dem Aufsichtsrat sowie dem neu gegründeten Regionalrat habe es das Signal gegeben, die Kunden lieber zur "modernsten Geschäftsstelle des Geschäftsbereichs" zu lenken - und die befindet sich nach Aussage von Marc Kostewitz vom Volksbank-Marketing an der Meinerzhagener Hauptstraße. Für die Mitarbeiter, die bislang an der Mühlenbergstraße eingesetzt werden, sei bereits eine Lösung innerhalb des Meinerzhagener Gebiets gefunden worden.

Neue Parkplätze an der Hauptstraße

Und genau jene Geschäftsstelle ist es auch, in die die Bank nun investieren will: Noch im ersten Quartal 2017 soll mit den Arbeiten für sechs zusätzliche Parkplätze entlang der Hauptstraße - direkt neben dem Haupteingang - begonnen werden. "Damit erhalten Kunden, die nur kurz unseren Service nutzen wollen, eine gute Parkgelegenheit, ohne extra auf das Parkdeck fahren zu müssen", erklärte Roland Krebs das Vorhaben, das in enger Abstimmung mit der Stadt Meinerzhagen realisiert werde. Die Kosten dafür belaufen sich auf bis zu 150.000 Euro.

Gleichzeitig würden die Öffnungszeiten der Hauptstelle leicht modifiziert: Die Bank schließt mittwochs ab Februar bereits um 16 statt um 17 Uhr, dafür hat die Hauptstelle freitags künftig durchgehend von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet. "Eine Reaktion auf die Resonanz zu Marktzeiten", erklärte Marc Kostewitz. Die Geschäftsstelle in Valbert werde montags, mittwochs und freitags um 16 Uhr geschlossen, im Freitag außerdem in der Zeit von 12.30 bis 14 Uhr.

Geldautomat in Hunswinkel kaum genutzt

Welche Einsparungen sich die Bank von der neuen Struktur an der Mühlenbergstraße erhofft, konnten Krebs und Kostewitz nicht beziffern, wohl aber jene in Hunswinkel: Auch dort setzt die Volksbank den Rotstift an, verzichtet ab Februar auf den dortigen SB-Shop mit Automat und Terminal. "In der Rangliste der im Geschäftsbereich genutzten Automaten rangierte Hunswinkel auf dem letzten Platz", erklärte Marc Kostewitz diesen Schritt. Die jährlichen Kosten für einen Geldautomaten beliefen sich auf mehr als 30.000 Euro. Roland Krebs: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kunden das Geld dort abheben, wo sie es auch ausgeben. Hunswinkel wird für diese Transaktionen zu selten genutzt." So müssen die Kunden künftig zur Hauptstelle nach Valbert fahren, um Geld abzuheben oder andere Bankgeschäfte ohne Online-Banking zu erledigen.

Reaktion auf wirtschaftlichen Druck

Mit den Maßnahmen reagiere man nicht zuletzt auf den zunehmenden wirtschaftlichen Druck, denen die Banken durch die Niedrigzinsphase und rechtlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt seien, sagte Roland Krebs am Montag. In konkreten Zahlen ausgedrückt: Allein durch die Negativverzinszung von Einlagen bei der Europäischen Zentralbank verliert die Volksbank 4 Millionen Euro pro Jahr. "Wir müssen daher den Spagat schaffen und schauen, was wir auffangen und was wir eventuell aushalten können, um in fünf bis sechs Jahren besser dazustehen", so Krebs.