Unfall: Die Polizei bittet um Hinweise

Meinerzhagen - Nach einem Unfall sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Laut Mitteilung der Polizei fuhr ein schwarzer Ford Focus am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Landstraße 694 aus Meinerzhagen kommend in Richtung Lengelscheid. Er habe dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug so stark behindert, dass dessen Fahrer ausweichen musste und mit seinem Wagen in die Schutzplanke gedrängt worden sei, wird mitgeteilt.

An dem Auto, einem gelben VW Polo oder Golf, entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Da der vermeintliche Unfallverursacher Fahrerflucht beging, bittet die Polizei um Hinweise unter folgenden Rufnummern: Verkehrskommissariat Meinerzhagen, Tel. 0 23 54/9 19 90 oder 91 99 72 08 (zwischen 8 und 16 Uhr).