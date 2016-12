„Classic-Circus Ideal“ am Schützenplatz in Meinerzhagen

+ © Johannes Becker Ein abwechslungsreiches Programm versprechen die Mitarbeiter des „Classic-Circus Ideal“. Vorstellungen gibt es auch am Heiligen Abend und Silvester. © Johannes Becker

Meinerzhagen - Seit sieben Generationen zieht der „Classic-Circus Ideal“ durchs In- und Ausland. Nun hat er seine Zelte in Meinerzhagen am Schützenplatz aufgeschlagen und bietet in der Zeit vom morgigen Mittwoch bis 8. Januar ein abwechslungsreiches Programm mit weihnachtlichen Elementen.

Eine gute Woche benötigten die Mitarbeiter, um die Zelte aufzubauen, den Platz herzurichten und alles so zu gestalten, dass die Besucher in dem geheizten Zelt die zweistündige Vorstellung genießen können. Damit das auch gelingt, arbeiten 18 Zirkusmitarbeiter vor und hinter den Kulissen.

Außerdem traben dann Pferde, Kamele und Lamas durch die Manege und auch Kleintiere kommen bei einigen Nummern zur Geltung. Natürlich dürfen auch Hochseilartistik, Handstandakrobatik, Clownerie und ein Feuerspucker nicht fehlen, wenn morgen um 16 Uhr die erste Vorstellung startet.

Die Künstler versprechen auch Auszüge aus verschiedenen Musicals – unter anderem aus „Phantom der Oper“ und „Fluch der Karibik“. Im Rahmen der Vorstellung am Heiligen Abend hat Schneemann Olaf für jedes Kind ein Geschenk.

Während der gesamten Zeit, die der Zirkus in Meinerzhagen gastiert, haben Besucher die Möglichkeit, Fotos mit Olaf dem Schneemann und Elsa der Eisprinzessin zu machen. In der Pause kann auch die Tierschau besucht werden, damit sich die Besucher von den Haltungsbedingungen überzeugen können, wie es ein Mitarbeiter formuliert.

Die Vorstellungen finden täglich ab 16 Uhr statt, am Heiligen Abend und Silvester jedoch bereits ab 14 Uhr. Am Sonntag sowie dem 6. und 7. Januar gibt es auch noch zusätzlich eine Vorstellung ab 19 Uhr. Die Karten kosten – je nach Kategorie – 12 und 14 Euro.