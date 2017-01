Meinerzhagener Feuerwehr mit Böllern beworfen und beschossen

Kopfschütteln und Ärger bei den Einsatzkräften

+ © Lars Becker Bei einem Einsatz in der Silvesternacht wurde die Feuerwehr mit Böllern beworfen und einer Rakete beschossen. © Lars Becker

Meinerzhagen - Stadtbrandinspektor Uli Blumenrath ist sauer. So etwas wie in der Silvesternacht hat er in Meinerzhagen noch nicht erlebt.

Zwar gab es für die Feuerwehr keine größeren Einsätze zum Jahreswechsel, als die Wehr am 1. Januar aber um 0.17 Uhr zu einem kleinen Sperrmüll-Brand am Krummicker Weg ausrücken musste, passierte es: „Unser Tanklöschfahrzeug wurde im Bereich Hauptstraße mit Böllern beworfen und sogar eine Rakete wurde auf uns abgefeuert. Als ein Feuerwehrmann mit seinem Auto zum Gerätehaus unterwegs war, wurde auch er beworfen. Das ist der Dank einiger Menschen dafür, dass man hilft, statt zu feiern.“

Immerhin: Um 3.22 Uhr beim Containerbrand in derselben Nacht auf der Kohlbergstraße lief der Einsatz ohne Störungen ab. Auch Neujahr, als die Wehr um 17 Uhr eine Ölspur auf der A 45 abstreute, gab es keinen Zwischenfall.