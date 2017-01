Landstraße 709 wird saniert

+ © Helmecke Unter Vollsperrung – mit eingeschränkten Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger – soll der erste Abschnitt der L 709 bis nach Krummenerl saniert werden. © Helmecke

Meinerzhagen - Der Zustand der Fahrbahnoberfläche der L 709 ist durchweg marode. Aus diesem Grund hatte sich der Landesbetrieb Straßen.NRW bereits im Herbst des vergangenen Jahres entschlossen, mit der notwendigen Sanierung zu beginnen.

Vorgesehen war hierfür als erster Abschnitt die Strecke zwischen der Kreuzung zur Landstraße 539 in Oesterfeld bis nach Krummenerl. Der zweite Abschnitt bis zum Ortseingang von Hunswinkel, sollte im Anschluss in 2017 direkt folgen.

Organisatorische Verzögerungen führten dann allerdings dazu, dass man den Maßnahmenbeginn verschob und nunmehr beide Abschnitte in diesem Jahr sanieren möchte (die MZ berichtete).

Dafür, dass dieses auch so kommen wird, spricht eine vom Pressesprecher Michael Overmeyer auf Anfrage der MZ abgegebene Äußerung: „Wir haben den Auftrag von rund zwei Millionen Euro an die Arbeitsgemeinschaft Trippe, König und Koch vergeben“.

Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet dieses, dass direkt nach der Winterzeit mit den Arbeiten begonnen werden kann. Unter Vollsperrung soll zunächst das Abfräsen der alten Fahrbahndecke und im Anschluss das Einbauen der neuen Fahrbahn erfolgen.

Etwa acht Wochen Bauzeit haben die Fachleute für die rund 4,5 Kilometer lange Strecke vorgesehen. In dieser Zeit soll nicht nur die Fahrbahnfläche in einer Breite von durchschnittlich sechs bis sieben Metern erneuert werden. Komplett erneuert werden für rund 300.000 Euro auch die Schutzplanken. Der Flächenbestand der Straßen selbst werde durch die Sanierung nicht verändert.

Der zweite Bauabschnitt vom Ortsausgang Hunswinkel in Richtung Steinbruch soll anschließend erfolgen. Hierbei ist derzeit allerdings eine Verkehrsregelung durch eine Ampelanlage vorgesehen, da wegen des Schulbusverkehrs eine Vollsperrung nicht möglich sei. „Wir werden die Entwicklung im Auge behalten“. Mit diesen Worten beschreibt Michael Overmeyer die Bemühungen des Landesbetriebs im Hinblick auf die Fahrbahnoberfläche der L 539 im Bereich Listerhammer bis Breddershaus. Dazu wurde im Frühling 2012 ein etwa drei Meter breiter Streifen abgefräst und anschließend durch einen neuen Asphaltbelag ersetzt. Dieser Fahrbahnteil löst sich mittlerweile mehr und mehr auf. Ein Vorgang, der durch die in der nächsten Zeit zu erwartende Witterung beschleunigt werden dürfte, so die Befürchtung.

In Angriff nehmen will der Landesbetrieb in den kommenden Wochen auch die vorgesehene Schaffung von Mitfahrerparkplätzen vor der Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn A 45 in Richtung Dortmund. Dort, wo vor Kurzem noch der Weihnachtsbaumverkauf lief, könnten 45 Parkplätze für Pendler entstehen. „Die notwendigen Vorgespräche haben unter Einbeziehung der Stadt bereits stattgefunden“, war zu erfahren. Ebenfalls wurden die Planungsgrundlagen erstellt. Bei einem positiven Ausgang des nötigen Grunderwerbs stehe der Ausführung der geschätzt etwa 100.000 Euro kostenden Maßnahme nichts mehr im Weg.