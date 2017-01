Ruhrverband warnt: Eisfläche der Listertalsperre nicht betreten!

In Hunswinkel am Badesteg (unser Foto) und ebenso in den Buchten der Listertalsperre im Bereich Kalberschnacke gibt es derzeit schneebedeckte Eisflächen. Deren Tragfähigkeit reicht allerdings gerade mal für Wasservögel aus. Für Menschen kann das Betreten lebensgefährlich sein.

Hunswinkel - Nicht verschwunden, aber verschneit: Die Wasseroberfläche der Listertalsperre bei Hunswinkel wird derzeit von Eis und Schnee bedeckt. Der Ruhrverband warnt jedoch eindringlich vor einem Gang über diese Fläche – und blickt auf ein recht trockenes Jahr 2016 zurück.

In Hunswinkel, aber auch in Kalberschmnacke sind die Badestellen in den Buchten der Talsperre nur durch ihre Beschilderungen zu erahnen – kopfüber ins Nass stürzen sollte man sich angesichts der Eisfläche nicht. Ebenso wenig jedoch sollte sie zum Schlittschuhlaufen genutzt werden: Tragfähig sind die Eisschichten derzeit lediglich für die Wasservögel. Für den Menschen indes bergen sie eine große Gefahr. Daher warnt der Ruhrverband auch vor dem Betreten der Eisflächen.

Zurzeit fehlen in der Listertalsperre gut ein Meter und in der Biggetalsperre etwa sechs Meter am Pegelstand bis zum sogenannten Vollstau. In den nächsten Wochen soll der Pegel der Listertalsperre wegen der Arbeiten zur Anschüttung der Badestelle in Windebruch abgesenkt werden. Ob dann auch wieder die traditionelle Bekämpfung der „Wasserpest“ Eledoea vorgenommen werden muss, ist noch nicht entschieden.

Trockenstes Halbjahr seit 90 Jahren

Darüber hinaus nutzte der Ruhrverband den Jahresbeginn für eine Rückschauf auf das zurückliegende Wasserjahr: Im Einzugsgebiet der Ruhr ist demnach in jedem einzelnen Monat des zweiten Halbjahres 2016 weniger Niederschlag gefallen als im jeweiligen Monatsdurchschnitt. Das haben die Auswertungen der Talsperrenleitzentrale des Ruhrverbands ergeben. Der Dezember beispielsweise verzeichnete mit 31 Litern pro Quadratmeter nur knapp 30 Prozent der durchschnittlichen Niederschlagsmenge für diesen Monat.

Noch deutlicher zeigt sich das sogenannte Niederschlagsdefizit bei Betrachtung des gesamten zweiten Halbjahres 2016. Insgesamt 304 Liter Regen, die im Gebietsmittel pro Quadratmeter niedergingen, machen die Zeitspanne von Juli bis Dezember 2016 laut Ruhrverband zum trockensten zweiten Halbjahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1927. „Selbst im extremen Trockenjahr 1959, in dem die Behörden an Rhein und Ruhr zur Schonung der Wasservorräte das Autowaschen und Rasensprengen verbieten mussten, fielen im gleichen Zeitraum einige Liter mehr Regen als 2016“, heißt es vom Verband. Allerdings sei 1959 auch schon das erste Halbjahr außergewöhnlich trocken gewesen. 2016 hingegen habe es von Januar bis Juni sogar einen Niederschlagsüberschuss gegenüber dem Durchschnitt gegeben, so dass die Talsperren des Ruhrverbands, zu der auch Bigge und Lister zählen, vergleichsweise gut gefüllt in die trockene zweite Jahreshälfte gestartet sind.

Dennoch habe der aktuelle lange Zeitraum mit unterdurchschnittlichen Regenmengen das Talsperrensystem des Ruhrverbands stark gefordert und dazu geführt, dass die Talsperren nun für diese Jahreszeit ungewöhnlich niedrige Füllstände aufweisen. Nach vorläufigen Berechnungen der Talsperrenleitzentrale herrschte am Ruhrpegel Villigst an 151 Tagen von 184 Tagen Zuschusspflicht. Das ist für ein zweites Halbjahr die höchste Zahl an Zuschusstagen, seit der Ruhrverband gesetzlich zur Einhaltung von Mindestabflüssen in der Ruhr verpflichtet wurde.

Die Folge: Am vergangenen Freitag waren die Ruhrverbandstalsperren noch zu gut 62 Prozent gefüllt – der viertniedrigste Wert für Anfang Januar, seit das Talsperrensystem des Ruhrverbands mit der Fertigstellung der Biggetalsperre seinen heutigen Gesamtstauraum erreicht hat. Ähnlich niedrig lag der Füllstand zuletzt zu Jahresbeginn 1996. Und aufgrund der für die nächsten Tage angekündigten Wetterlage werde sich an dieser Situation zunächst auch kaum etwas ändern, wie es heißt.