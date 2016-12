Mutmaßliches Raubopfer landet in Gewahrsam

Polizei sucht Zeugen

Meinerzhagen - Dieser Polizeieinsatz in Meinerzhagen anders als erwartet. Eigentlich wollten die Polizeibeamten einem mutmaßlichen Raubopfer helfen, am Ende verbrachte der 27-jährige Meinerzhagener die Nacht in Polizeigewahrsam.

Kurz nach Mitternacht wurde am Freitag die Polizei zur Parkanlage Löher Weg/Hohschlader Weg gerufen. Eine Person soll um Hilfe gerufen haben.

Als die Beamten eintreffen,finden sie einen 27-jährigen Meinerzhagener. Der alkoholisierte Mann hat zunächst große Schwierigkeiten, sein Problem zu schildern. Mit viel Mühe erfahren die Beamten, dass er von zwei bis drei nicht näher beschriebenen Personen mutmaßlich ausgeraubt worden sein soll.

Weil der Mann behandlungsbedürftige Kopf- und Gesichtsverletzungen hat, rufen die Polizisten einen Rettungswagen. Als sich der Meinerzhagener trotz Aufforderung, vor Ort zu bleiben, entfernen will, wird er handgreiflich und schlägt nach den Polizisten, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizisten bringen das vermeintliche Opfer daraufhin zu Boden und fixieren ihn. Nachdem die Verletzungen im Krankenhaus behandelt wurden, verbrachte der noch immer aggressive und uneinsichtige 27-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Polizei such Zeugen, die in der Parkanlage gegen Mitternacht Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu dem vermeintlichen Raub nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 0 23 54/91 99 0 entgegen.