Stadtwerke schließen Erdgas-Zapfsäule

+ Bereits seit Mitte September kann die Erdgas-Zapfsäule an der Jäger-Tankstelle nicht mehr genutzt werden. Jetzt wird sie endgültig abgebaut. - Archivfoto: Wagner

Meinerzhagen - Die Erdgas-Zapfsäule an der Jäger-Tankstelle Oststraße 42 in Meinerzhagen wird zum 31. Dezember 2016 endgültig geschlossen. Zu dieser Entscheidung kamen die Stadtwerke Meinerzhagen als Betreiber der Tankstation.

Ausschlaggebend hierfür sind laut Stadtwerke-Chef Michael Berkenkopf die seit Jahren unverändert geringe Nutzung der Zapfsäule und damit wirtschaftliche Aspekte. Berkenkopf: „Auch Sicherheitsgründe spielen nach einem Unfall im niedersächsischen Duderstadt- eine wesentliche Rolle.“ Der Stadtwerke-Geschäftsführer hat festgestellt, dass in Meinerzhagen nicht einmal zehn erdgasbetriebene Autos „laufen“: „In Kierspe sind es noch weniger und auch Kunden, die von der Autobahn kommen, gibt es nicht viele.“

Bereits seit Mitte September können die Fahrer von erdgasbetriebenen Fahrzeugen die Zapfsäule an der Tankstelle Jäger nicht mehr nutzen: „Sie wurde – wie alle Erdgas-Tankstationen in Deutschland – nach einem Unfall im niedersächsischen Duderstadt bis auf weiteres geschlossen. Dort war ein Wagen während des Tankvorgangs explodiert und der Fahrer schwer verletzt worden. Die Ursachen dieses Vorfalls sind bis zum heutigen Tag nicht abschließend geklärt, so dass wir die Tankstelle bis dato nicht wieder freigeben konnten. Solange uns die Gründe für den Unfall nicht wirklich bekannt sind, seien sie technischer Natur an den Zapfsäulen oder im Zusammenhang mit bestimmten Automodellen, können und wollen wir das Unfallrisiko nicht auf uns nehmen“, erläutert Michael Berkenkopf.

Neben dem Sicherheitsrisiko stand die Zapfsäule auch aus Gründen der Wirtschaftlichkeit auf dem Prüfstand: „Bei kontinuierlichen Investitionen in Instandhaltung und Betrieb subventionieren die Stadtwerke Meinerzhagen jeden einzelnen Tankvorgang ganz erheblich. Angesichts der geringen Auslastung rechnen sich die Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen in keiner Weise. Die Beträge, die wir seit Öffnung der Zapfsäule Jahr für Jahr aufwenden, müssen wir im Verhältnis zu unseren anderen Aktivitäten sehen. Letztlich können wir diese Form der Subvention auch unserem gesamten Kundenkreis gegenüber nicht mehr rechtfertigen“, zieht Berkenkopf einen Schlussstrich.

Die Unsicherheit über die Weiterführung von Steuerbegünstigungen für Erdgasfahrzeuge auch nach 2018, das nach wie vor bestehende Gefährdungspotenzial und die unzureichende Nutzungsfrequenz bei enormen laufenden Kosten stellen laut Michael Berkenkopf inzwischen auch andere Anbieter vor die Frage nach einer Weiterführung des Erdgas-Betriebes. Dennoch gibt es auch nach der Schließung der Zapfsäule in Meinerzhagen verschiedene Tankstationen im südwestfälischen Raum. Michael Berkenkopf: „Wir sind uns dessen bewusst, dass nun weitere Wege anfallen als bislang. Dennoch bauen wir auf das Verständnis unserer Kunden.“