Eine urige Kulisse für Maria, Josef, Ochs und Esel

+ © Moos Seit vielen Jahren baut der Meinerzhagener Achim Wollmeiner Krippen. Seine Kulissen für die heilige Familie bietet er auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Neuenhof in Lüdenscheid an. © Moos

Meinerzhagen - Heute stehen sie unterm Weihnachtsbaum. Die meisten sind aus Holz, sie alle sind Kulisse für die gleiche Szenerie: Josef und Maria, Ochs und Esel, die Hirten, ehrfürchtig kniend vor dem Jesuskind. Krippen gehören für viele Familien zu Weihnachten wie der Tannenbaum und die Geschenke.

Auch für Achim Wollmeiner ist das so. In seinem Keller stehen das ganze Jahr über gleich mehrere Exemplare. Achim Wollmeiner ist Krippenbauer. Mit Weihnachten, oder besser gesagt mit den Weihnachtskrippen, ist Achim Wollmeiner fast das ganze Jahr über beschäftigt. „Wenn ich damit erst im Oktober anfangen würde, wäre das viel zu spät,“ meint der Meinerzhagener.

Die erste Krippe entstand vor zwölf Jahren im Hobbykeller seines Hauses an der Otto-Fuchs-Straße. „Wer die bekommen hat, weiß ich gar nicht.“ Seine Schwägerin habe sich eine alpenländische Krippe gewünscht. „Da habe ich gedacht, dass man die auch selbst bauen kann.“ 30 bis 40 Krippen habe er seitdem gemauert. Genau das ist das Charakteristische seiner Herbergen für die heilige Familie. Achim Wollmeiner ist Maurer, daher entstehen auch die meisten seiner Krippen aus Bruchsteinen – zumeist unbrauchbare Baustellenreste. Mit einer Mischung aus Zement, Mörtel und Fliesenkleber werden die Krippenwände gemauert. Das Dach wird zusätzlich mit Gewindestangen verschraubt, damit alles hält und die Krippe nach dem Fest auch den Transport auf den Dachboden übersteht und unbeschadet verstaut werden kann.

Jede Krippe ist anders, und einen Bauplan gibt es nicht. „Ich baue einfach nach meiner Fantasie, meistens ein bis zwei Krippen gleichzeitig“, meint Achim Wollmeiner. Etwas krumm und windschief dürfen Bretter und Hölzer für das Dach des Stalls sein. „Das war früher schließlich auch so.“ Ein kaputtes Brett wird daher ganz bewusst eingebaut, die Fenster sind oftmals ein bisschen schmuddelig – so war das eben früher. Manche Dächer sind mit Stroh bedeckt, auch das Innere des Stalls wird oft mit Stroh ausgelegt. Das besorge er sich sich immer vom Bauernhof, berichtet Achim Wollmeiner. Auch Sägemehl – getränkt in braun-schwarzer Rustikalholzbeize – dient als Streu für das Dach.

Wie lange es dauert, bis eine Krippe fertig ist, kann Achim Wollmeiner nur schätzen. Für eine einfache Krippe seien es 20 bis 30 Stunden, für die aufwendigeren, größeren Exemplare benötige er eher das Doppelte der Zeit.

Der Arbeitsaufwand für die Ziegelsteinkrippen sei eigentlich kaum bezahlbar. Die Steine werden eigens aus Gips-putz in Schablonen gegossen, anschließend mit dem Cuttermesser geschnitten. Etwa 50 bis 60 Steine werden für eine Krippe „verbaut“.

Während Josef und Maria sich früher vielleicht mit der Stalllampe behalfen, gibt es in Achim Wollmeiners Nachbauten elektrisches Licht, das die Darstellung der biblischen Geschichte in eine heimelige, warme Szenerie taucht. Die kleinen, liebevoll gestalteten Details sind es, die Wollmeiners Unterkünfte für Josef, Maria und das Jesuskind zu Unikaten werden lassen. Winzige Nistkästen sind im Baum – ein knorriger Ast, verschraubt und geleimt – platziert. Am Baum steht eine Leiter, kleine Sägen, Spaten, Kellen, Sensen und Äxte sind in den Krippen zu finden, „die gehören eben in einen Stall“.

Bei der Hobbykünstlerausstellung präsentierte der Meinerzhagener seine Krippen vor einigen Jahren ebenfalls. Inzwischen zeigt und verkauft er sie auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Neuenhof.

Seine Krippen seien echte Liebhaberstücke, meint der Krippenbauer. „Wenn ich den Leuten mit ihnen eine Freude machen kann, dann finde ich das schön.“