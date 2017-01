Integration: „Nichts unter den Teppich kehren“

Valbert - Alles fing ganz klein an, in ebenso kleiner Runde: Ende Dezember 2010 traf sich die Bundestagsabgeordnete Petra Crone (SPD) mit der VHS-Volmetal-Leiterin Marion Görnig und Vertretern der evangelischen Tagungsstätte Haus Nordhelle zum Thema „Demografischer Wandel“. Ein Gespräch, das Früchte trug.

Mittlerweile gehören diesem Arbeitskreis 45 Kommunen, Kreise, Verbände und Institutionen an – unter anderem die Friedrich-Ebert-Stiftung, die für den 9. Februar zur bereits sechsten Fachtagung einlädt. Das Thema diesmal: „Demografie 4.0 – Vielfalt erleben, Integration gestalten“.

Die beteiligten Akteure treffen sich zwar regelmäßig, doch eine derart große Resonanz wie zum Vorbereitungstreffen an diesem Montag habe es selten gegeben, so Initiatorin Petra Crone. Treffpunkt war einmal mehr das Haus Nordhelle, das schon traditionell Veranstaltungsort für Treffen und Fachtagungen ist. So auch für die Tagung am 9. Februar, die Migration und Integration von Flüchtlingen in den Mittelpunkt stellen soll.

Zu Wort kommt dabei zunächst ab 10.10 Uhr Prof. Dr. Jürgen Deller, der in einem Impulsreferat über die „Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten“ sprechen wird.

Ab 11.30 Uhr geht es für die Teilnehmer – in den vergangenen Jahren begrüßte Crone regelmäßig mehr als 100 Gäste – in die sieben Workshops.

Während Dr. Bettina Wolf von der Siegener Agentur für Arbeit über Voraussetzungen, Qualifizierungsmöglichkeiten, Chancen und Perspektiven auf dem regionalen Arbeitsmarkt für Flüchtlinge informiert, gewährt Fady Salama, selbst Flüchtling und mittlerweile Mitarbeiter der Stadt Meinerzhagen, aus eigener Erfahrung Einblicke in die „gelebte Integration“ in Meinerzhagen.

Des Weiteren sprechen die VHS-Leiter Marion Görnig (Volmetal) und Andreas Hostert (Lüdenscheid) über die Sprachkurse als ersten Schritt zur Integration, Susanne Dalkmann (Agentur Mark) wird über junge Zugewanderte als Fachkräfte von Morgen reden und Katharina Bodenstein (SIHK) und Jutta Wrona (GAH-Alberts) werden erzählen, wie sich junge Flüchtlinge in Unternehmen integrieren lassen.

Prof. Dr. Hildegard Schröteler-von Brandt (Universität Siegen) und Barbara Assmann-Bals (Gemeinde Kirchhundem) werden aus der Praxis berichten, wie ein Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt sowie Geflüchteten im ländlichen Raum gelingen kann. Und Michael Wirth von der Diakonie Lüdenscheid will als „Erstkontakt“ erklären, wie wichtig eine erste Orientierungshilfe „zum Start in ein Leben im Exil“ ist.

„Natürlich richtet sich die Tagung zunächst an Einrichtungen, die mit den Themen tagtäglich zu tun haben“, sagte Petra Crone am Montag. Dennoch seien auch Privatpersonen bei der Tagung (Teilnahme kostenlos) willkommen, für die man sich ab sofort anmelden kann.

Dass das Thema aktuell ist, steht schließlich außer Frage. „Es ist wichtig, dass Integration gelingt“, so Crone, die die Anwesenden dazu aufrief, die Herausforderung mit Mut, aber auch mit Geduld anzugehen. Denn die Flüchtlinge könnten eine Bereicherung für die Region sein – wenngleich auch Probleme nicht unter den Teppich gekehrt werden dürften. „Und das wollen auch wir nicht tun“, betonte die Abgeordnete.

Anmeldungen zur Fachtagung „Demografie 4.0“ am 9. Februar sind hier online möglich.