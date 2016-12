Feuerwehr löscht an Heiligabend in Lengelscheid Gartenschuppen

+ © Benninghaus © Benninghaus

Meinerzhagen - Einsatz für die Meinerzhagener Feuerwehr an Heiligabend: In der Ortschaft Lengelscheid brannte ein größerer Gartenschuppen, in dem unter anderem auch zwei Gasflaschen lagerten. Verletzt wurde niemand.

Die Löschzüge drei (Willertshagen/Lengelscheid) und eins (Meinerzhagen) wurden Samstagmorgen um acht Uhr per Sirene alarmiert. Die Bewohner des Hauses hatten das Feuer in ihrem Gartenhaus bemerkt.

+ © Benninghaus Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Schuppen, zu dem auch ein Holzlager und eine Werkstatt gehörte, in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde von der Wehr schnell unter Kontrolle gebracht. In dem Gartenhaus befanden sich auch zwei Gasflaschen. Bei einer Flasche habe sich das Gas abgeblasen, informierte Stadtbrandinspektor Ulrich Blumenrath. Das Sicherheitsventil habe sich geöffnet und das Gas sei entwichen. Die zweite Flasche wurde von den Einsatzkräften aus dem Gebäude geholt und anschließend gekühlt.

Die Löschwasserversorgung wurde auch durch einen Gartenteich gesichert.

Die Feuerwehr war rund vier Stunden im Einsatz. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte der beiden Löschzüge Willertshagen/Lengelscheid und Meinerzhagen vor Ort, außerdem die Polizei, der Rettungsdienst sowie fünf Helfer des Roten Kreuzes. Geleitet wurde der Einsatz von Hauptbrandmeister André Seuthe.