Baum kippt auf Auto – Fahrer unverletzt

+ © Beil Der Fahrer dieses Autos kam unverletzt davon. © Beil

Meinerzhagen - Ein Autofahrer, der gegen 11.30 Uhr durch Kropplenberg fuhr, hatte am zweiten Weihnachtstag wohl einen Schutzengel.

Denn: Just in dem Moment, in dem er auf der kleinen Straße unterwegs war, kippte ein großer Baum um und traf sein Auto. Weil der mächtige Stamm aber größtenteils auf der Motorhaube landete, blieb der Mann – der laut Polizei allein in dem Wagen saß – unverletzt. An dem VW entstand allerdings hoher Sachschaden. Der Löschzug 1 der Feuerwehr rückte aus und zersägte den Stamm. Auch die Polizei war vor Ort.

Am ersten Weihnachtstag gegen 22.50 Uhr wurde außerdem die Löschgruppe Willertshagen alarmiert. Ein Müllcontainer brannte auf dem Abstellplatz am ehemaligen Bahnhof Scherl. Drei Fahrzeuge und 15 Mann waren im Einsatz, das Feuer wurde mit Schaum gelöscht. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet.