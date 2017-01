Schneeräum-Pflicht: Ignoranz kann teuer werden

Meinerzhagen - Die einen – nämlich Wintersportler – fahren auf ihm ab, für andere bedeutet er Schwerstarbeit am frühen Morgen: Schnee.

Heute und in den kommenden Tagen werden in Meinerzhagen erhebliche Mengen der „weißen Pracht“ erwartet. Und die müssen, zumindest auf den Gehwegen, beseitigt werden.

In der Volmestadt gibt es die sogenannte Räum- und Streupflicht. Die wurde von der Stadt, was Gehwege an öffentlichen Straßen betrifft, auf die jeweiligen Anlieger übertragen. Bei Straßen ohne Gehweg, wozu auch die Fußgängerzonen gehören, haben diese „eine ausreichend breite Gehbahn von Schnee und Eis frei zu halten“.

Los geht es mit dem Schieben und Streuen in der Volmestadt laut Satzung bereits früh: „Nach 20 Uhr gefallener Schnee – gleiches gilt für Glätte – ist werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr zu beseitigen. In der Zeit von 7 bis 20 Uhr gefallener Schnee oder Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalles beziehungsweise nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen“, wird den Anwohnern vorgeschrieben. Verbindliche Regeln sind in Deutschland nichts Außergewöhnliches – so auch bei der Räumpflicht: „Es genügt, einen etwa 80 bis 100 Zentimeter breiten Streifen zu räumen beziehungsweise abzustreuen. So bleibt bei anhaltenden Schneefällen mehr Stauraum am Straßenrand. Der Schnee sollte gleichmäßig als Wall an der Vorderkante des Gehweges auf dem Bordstein abgelegt werden. Dies schützt auch die von den Anliegern geräumte Fläche vor dem Schnee, der auf der Straße vor dem Bordstein liegt“, heißt es.

Ist das eigene Grundstück erst einmal mit Schnee bedeckt, sollte der in Meinerzhagen auch dort bleiben. Schnee aus der eigenen Einfahrt darf laut Satzung nämlich nicht auf die Straße „verfrachtet“ werden. „Es schadet den Vorgärten und Rasenflächen nicht, wenn dort Schnee abgelagert wird“, schreibt die Stadt auf ihrer Homepage (www.meinerzhagen.de). Und was, wenn die Müllabfuhr ausgerechnet an Tagen kommt, an denen Schnee liegt? Auch das ist geregelt: „Dann sind auch die Zugänge zu den Restmüllbehältern zu räumen“, heißt es.

Die Räum- und Streupflicht nicht zu beachten, das empfiehlt sich übrigens nicht. Eine solche Ignoranz könnte teuer werden: Wer seiner Räumpflicht nicht nachkommt, muss theoretisch mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 1000 Euro rechnen. „Außerdem können Schadenersatzansprüche, etwa von zu Schaden gekommenen Personen oder Krankenkassen, geltend gemacht werden“, informiert die Stadt.