Heimatmuseum Halver: Zufrieden trotz Rückgangs

Halver

+ © Holz Rudi Olson, Leiter des Heimatmuseums Halver, präsentiert die Besucherzahlen des Jahres 2016 und zieht gleichzeitig Bilanz über das ereignisreiche Jahr mit drei Ausstellungen, dem Ostereier-Markt und weiteren Veranstaltungen. © Holz

Halver - 2171 Menschen besuchten im Jahr 2016 das Heimatmuseum in Halver. Das sind rund 700 weniger als im Jahr davor. Leiter Rudi Olson ist mit der Besucherzahl trotzdem zufrieden.

„Das Jahr 2016 war auch deswegen so erfolgreich, weil wir mit der Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen des Anne-Frank-Gymnasiums fast jede Klasse des AFG und viele ehemalige Schüler zu Gast hatten.“

Betrachtet man die Entwicklung der Besucherzahlen von 2013 bis 2015, so ist ein steter Zuwachs zu beobachten. Waren es 2013 noch 1670, so stieg die Zahl auf 2051 im Jahr 2014. Ein Jahr darauf waren es schließlich 2873 Besucher.

Die Resonanz auf die drei Ausstellungen, die es im Jahr 2016 zu sehen gab – die Ausstellung zur Kunst-Retrospektive des AFG läuft noch bis Ende Januar 2017 – erfreut Olson. „Anfang 2016 hatten wir die Dorfschulen rund um Halver als Thema, dann den Bau der Umgehungsstraße und jetzt die AFG-Retrospektive. Mit dem Angebot haben wir viele Personengruppen erreicht.“ Für das Jahr 2017 sind noch keine Ausstellungen geplant.

Angesprochen auf sein schönstes Heimatmuseum-Erlebnis im Jahr 2016 fallen Olson gleich mehrere Ereignisse ein: „Im November waren Austauschschüler aus Mailand hier. Sie konnten kein Deutsch und die Lehrerin der Gruppe sprach nur wenig Deutsch. Trotzdem haben wir uns mit Händen und Füßen verständigt. Das war mal was anderes.“

Außerdem seien die Schüler der Grundschule Lösenbach in Brügge so fasziniert von der Dorfschulen-Ausstellung gewesen, dass sie Olson kurz nach dem Besuch nach Brügge einluden. In der Schule berichtete Olson dann von seiner eigenen Schulzeit kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. „Selbst die alten Schulbänke habe ich aus dem Heimatmuseum nach Brügge bringen lassen. Acht Stunden habe ich vor mehreren Klassen gesprochen, und die Kinder haben gebannt zugehört. Das war richtig schön.“

Olson ist verantwortlich für die Organisation des jährlich stattfindenden Ostereiermarkts, der größten Veranstaltung des Jahres. 1152 Besucher seien an beiden Veranstaltungstagen vor Ort gewesen, um die Handarbeiten rund ums Thema zu bestaunen und kaufen. „20 Aussteller, darunter auch aus den Niederlanden, Rostock und Münster waren hier.“ Der nächste Ostereiermarkt findet am 18. und 19. März 2017 statt.

Nicht alles lief rund im Veranstaltungsjahr 2016: Der Andrang beim Handarbeitenmarkt Anfang November blieb hinter den Erwartungen zurück. Nur rund 300 Besucher seien vor Ort gewesen. Deswegen überlege man jetzt, die Veranstaltung in den Oktober vorzuziehen.

Das Heimatmuseum hat dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro, für Besucher bis 18 Jahre ist der Besuch kostenlos.