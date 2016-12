1000 Euro für den SGV Turm

+ © Holz Markus Hermel (links) und Melanie Twenhöven von der Volksbank im Märkischen Kreis übergeben die 1000-Euro-Spende an Reinhard Neuhaus (Geschäftsführer des Heimatvereins). © Holz

Halver - Der Heimatverein Halver freut sich über eine weitere Spende für die Sanierung des SGV-Turms an der Karlshöhe.

Am Mittwoch überreichten Teamsprecherin Melanie Twenhöven und Kundenberater Markus Hermel von der Volksbank im Märkischen Kreis einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Geschäftsführer Reinhard Neuhaus. In der Filiale an der Frankfurter Straße ging die symbolische Scheckübergabe vonstatten.

Neuhaus: „Wir vom Heimatverein freuen uns natürlich sehr, dass jetzt noch einmal so ein hoher Betrag hinzugekommen ist.“ Die Volksbank wolle Projekte in der Region fördern. Die Spende für den Turm sei ein Erlös aus dem von der Volksbank gegründeten Gewinnsparverein, erläutert Twenhöven.

Seit der Berichterstattung im Allgemeinen Anzeiger am 15. Oktober und dem darin veröffentlichten Spendenaufruf habe „die ganze Aktion noch einen Push“ erhalten, sagt Neuhaus. Seither sind laut dem Geschäftsführer rund 9000 Euro auf dem Konto des Heimatvereins eingegangen, bestehend aus der Volksbank-Spende, den Erlösen des Weihnachtsmarktes und Privatspenden. „Insgesamt haben wir schon 27 000 Euro an Spenden gesammelt.“ Das Ziel lautet: Wiedereröffnung in 2018.