+ © Hoppe © Hoppe

Halver - „So gut wie noch nie“, „genau so gut wie jedes Jahr“ oder „jedes Jahr ein bisschen besser“– Das Halveraner Weihnachtsgeschäft kann sich sehen lassen.

Goran Radulovic freut sich momentan über einige gute letzte Wochen im Lederstrumpf. „Ich habe im Moment Ausverkauf, da ich Ende des Jahres schließen werde. Da kommen dann auch schon mal Kunden und kaufen fünf Taschen auf einmal“, sagt er. Viele Spielzeuge und kleine Geschenkartikel seien ebenfalls sehr beliebt.

Für den Telekom-Shop läuft es in diesem Jahr kurz vor Weihnachten gut, aber dennoch nicht so gut wie im letzten Jahr. Stavros Bosilidis, Geschäftsführer des Shops, sagt, es werde in Halver für Einzelhändler immer schwieriger ein gutes Geschäft zu machen. „Bei mir ist aber das ganze Jahr über viel los, das steigert sich zur Weihnachtszeit dann auch nicht mehr viel“, sagt er.

Was sich in der Vorweihnachtszeit besonders gut verkauft, sind Kosmetikartikel. „Wir sind zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft, es wird jedes Jahr ein bisschen besser“, sagt Carola Scholz, Inhaberin der Drogerie Scholz. Besonders Düfte seien als Geschenke sehr beliebt. „Zu Feiertagen werden von den Herstellern auch die Kartonagen produziert, das ist dann schöner zu verpacken als ein Fläschchen“, sagt Scholz. Körperpflegeprodukte seien außerdem ein oft gewähltes Geschenk. „Da gibt es dann Sammelkörbchen mit Duschgel, Körperlotionen, Düften und Ähnlichem. Wir verpacken alles für unsere Kunden, wenn es gewünscht ist und schon ist das Geschenk fertig“. Besonders in der Vorweihnachtszeit seien weihnachtliche Dekoartikel ebenfalls sehr beliebt. „Unser Weihnachtsgeschäft beginnt etwa Mitte November, oft kommen aber auch noch Kunden am Heiligabend zu uns und brauchen dringend noch ein Geschenk“, sagt Scholz.

Deutlich früher beginnt für Silke Berges vom Kö-Shop der Weihnachtstrubel. „Schon im September kommen die ersten Kunden und lassen sich Geschenke einpacken“, erzählt sie. Mit dem diesjährigen Geschäft ist sie, wie in jedem Jahr zufrieden. „Bücher sind klassische Geschenkartikel, das verändert sich von Jahr zu Jahr nicht viel“, weiß Berges. Beliebt seien besonders die Titel der Bestsellerliste und einige Weihnachtsgeschichten. Auch im Kö-Shop kommen an Heiligabend noch einige Kunden, die nach einem Geschenk suchen. „Meist sind das allerdings Menschen die spontan Besuch bekommen haben oder von den Nachbarn beschenkt wurden und sich verpflichtet fühlen etwas zurück zu schenken“, sagt die Inhaberin des Buchladens.

Ähnlich zufrieden ist Manuela Walter vom Beauty-point Walter. „Allein in den letzten anderthalb Wochen vor Weihnachten haben wir keinne Termine mehr frei. Dazu werden dann Kosmetikartikel oder Gutscheine verschenkt“, sagt sie. Besonders der neue Standort ein paar Hausnummern weiter ziehe deutlich mehr Kunden an. „Die Menschen kommen zufällig vorbei und kaufen dann auch mal ein paar Geschenke.“

Durchgängig ist die Einschätzung aber nicht: Für einige Halveraner Einzelhändler lief das Weihnachtsgeschäft eher „verhalten“. Genannt werden wollten diese allerdings nicht.