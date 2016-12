Raubüberfall in Bäckerei: Täter drohte mit Schusswaffe

Tageseinnahmen erbeutet

Halver - Raubüberfall am Donnerstagabend in Halver: Ein maskierter Täter bedrohte die Bedienstete in einer Bäckerei mit einer Schusswaffe. Daraufhin wurden ihm die Tageseinnahmen ausgehändigt.

Um 18 Uhr betrat der Unbekannte die Bäckerei an der Schulstraße. Mit einer Waffe forderte er Geld aus der Kasse. Dieses wurde ihm ausgehändigt.

Anschließend flüchtete er unerkannt.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: 1,70 Meter groß, normale Statur und etwa 30 Jahre alt.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02353/91990 entgegen.