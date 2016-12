Stadt Halver bittet zum Neujahrsempfang

+ © Holz © Holz

Halver - Der Neujahrsempfang der Stadt Halver findet am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr in der Aula der Schule an der Humboldtstraße statt. Eingeladen dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Das Jahr 2016 sei geprägt gewesen von internationalen Ereignissen, die sich bis in die kleinste Kommune ausgewirkt hätten, schreibt Bürgermeister Michael Brosch in der Einladung. Das ehrenamtliche Engagement sei vor diesem Hintergrund erheblich gefordert worden.

„Ich vermag mir kaum vorzustellen, wie das tägliche Miteinander ohne die zahlreichen Helfer der Vereine. Organisationen und Gruppen aussehen würde.“ Für diesen geleisteten Beitrag für die Stadt danke er von Herzen. Das vorgesehene Programm beginnt um 11.30 Uhr und soll erneut Grundlage für einen harmonischen gemeinsamen Start ins Jahr 2017 sein. Es biete Gelegenheit, in gemütlicher Runde ins Gespräch zu kommen.