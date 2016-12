Schluss für Lederstrumpf, Umzug für Bosicom

Halver

+ © Hesse Vorne der Telekom-Laden Bosicom, im Hintergrund der Lederstrumpf: In der Halveraner Geschäftswelt stehen Veränderungen an. © Hesse

Halver - Veränderungen in der Geschäftswelt stehen im kommenden Jahr an der Frankfurter Straße an.

Für den Lederstrumpf, Fachgeschäft für Taschen, Schul- und Schreibbedarf, hat sich letztlich kein Nachfolger gefunden. Goran Radulovic, Inhaber des gut eingeführten Familienbetriebs an der Frankfurter Straße, hat mit dem Abverkauf des Sortiments begonnen und verabschiedet sich nach rund 15 Jahren von seiner Stammkundschaft. Drei Mitarbeiterinnen seien von der Schließung des Geschäfts betroffen, erklärt Radulovic im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger.

Boutique wechselt den Standort

Einen Leerstand an dieser Stelle wird es allerdings nicht geben. Stavros Bosilidis, Inhaber des lizensierten Telekom-Ladens nur ein Haus weiter, nutzt die Gelegenheit der Schließung des Lederstrumpfs, um zu expandieren. In den neuen Räumen verfüge er nun über mehr Platz und könne den Kunden dort eine größere Auswahl bieten. Wichtig für ihn sei auch die Vergrößerung von Lager- und Werkstattbereich. Noch bis zum 31. Januar wird der Telekom-Laden an der angestammten Stelle zu finden sein. Für den 1. Februar ist die Eröffnung des neuen Ladenlokals geplant.

Ein weiterer Leerstand entfällt auch an der Bahnhofstraße. Im letzten Gebäude vor dem Kulturbahnhof nutzt AA-Informationen zufolge eine Boutique die Chance, sich nahe dem Kulturbahnhof am Schnittpunkt zum neuen Fachmarktzentrum einzurichten.