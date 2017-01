Nach Strickliesel-Auszug befürchtet Vermieterin langen Leerstand

+ © Hesse Das Wollfachgeschäft Strickliesel an der Frankfurter Straße schließt spätestens Ende Februar. © Hesse

Halver - Das Wollfachgeschäft Strickliesel an der Frankfurter Straße schließt spätestens Ende Februar.

Dann nämlich läuft der Mietvertrag der Noch-Geschäftsinhaberinnen Birgit Anders und Beate Hein aus. Ein neuer Mieter ist jedoch noch nicht in Aussicht.

Dies berichtet Siegrid Schmidtmann, die Vermieterin des rund 40 Quadratmeter großen Ladenlokals. Sie selbst sei nur ungefähr einmal pro Jahr in Halver, lebe eigentlich in Oldenburg. Ein Hausverwalter aus Halver kümmert sich in ihrem Auftrag um das Gebäude.

Ihre Prognose im Hinblick auf eine schnelle Nachfolge – pessimistisch: „Es ist wirklich eine Katastrophe. Phasenweise war die Situation an der Frankfurter Straße mal ein bisschen besser. Aber eigentlich wird die Lage immer dramatischer.“