Musikalischer Adventskalender, 24. Türchen: Germania Hohenplanken wirkt an Christvesper mit

Halver

+ © Salzmann Der gemischte Chor Germania-Hohenplanken wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. © Salzmann

Halver - Das 24. und somit letzte Türchen des Musikalischen Adventskalenders der Stadt Halver öffnet sich heute ab 16 Uhr während der Christvesper der Evangelischen Kirchengemeinde Halver im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde Bever.

Dann nämlich wird der gemischte Chor Germania-Hohenplanken diesen Gottesdienst musikalisch begleiten.

Der Musikalische Adventskalender feierte in diesem Jahr Premiere in Halver. Initiatorin Andrea Reich zieht ein positives Fazit: „Es ist so schön zu sehen, wie aus einer Idee eine tolle Aktion wird und mit wie viel Engagement alle Chöre, Gruppe, Bands und Musiker ihr Türchen jeweils mit Leben gefüllt und gezeigt haben, was für eine große Bandbreite von Musik wir in Halver haben.“

Die unterschiedlichen Veranstaltungsorte seien teilweise sehr originell gewesen. So gab es beispielsweise Konzerte in Fabrikhallen oder Supermärkten. „Während manche Veranstaltungen sicher ein paar Besucher mehr verdient gehabt hätten, waren andere gut besucht oder ausverkauft“, sagt Reich. „Der Stadtverband der musiktreibenden Vereine bedankt sich bei allen Aktiven und wünscht allen Zuschauern und Mitwirkenden frohe Weihnachten und ein gesundes, musikalisches Jahr 2017“, schließt die Mitteilung.

Ob es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird, entscheiden die Verantwortlichen Anfang 2017.

Neue Mitglieder sind bei Germania Hohenplanken stets willkommen. Die Proben finden immer freitags um 20 Uhr im Sportlerheim an der Friedrichshöhe in Schwenke statt. Die Leitung hat Chordirektor Ingo Reich inne.