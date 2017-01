Dr. Heiner Geißler im Bever-Forum

Zum Lutherjahr

+ © dpa Dr. Heiner Geißler kommt 2017 zu einer Autorenlesung nach Halver ins Bever-Forum. © dpa

Halver - Zum Beginn des Lutherjahres lädt die Freie evangelische Gemeinde Bever für Mittwoch,18. Januar, im Rahmen ihres Bever-Forums zu einem Vortrag mit Dr. Heiner Geißler ein.

In seinem Buch „ Was müsste Luther heute sagen“ setzt er sich sowohl mit den positiven als auch irritierenden Aussagen Luthers auseinander. Der Titel lässt ahnen, dass es weniger um einen historischen Blick auf den Reformator geht, sondern vielmehr um Gedanken, wie ein Visionär der heutigen Kirchen agieren müsste.

Der Jesuitenschüler und Katholik Heiner Geißler wird in seinem Vortrag die politische Brisanz historischer und heutiger Begebenheiten in den Blick rücken und bemüht sich, das Reformationsjubiläum in Bezug auf die katholische und die evangelische Kirche kritisch zu beleuchten.

Dr. Heiner Geißler, geboren 1930, war 25 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages, Landesminister in Rheinland-Pfalz, Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit in Bonn. Er gilt als einer der besten politischen Redner der Bundesrepublik.

Geißler ist Autor zahlreicher Bücher, unter anderem des Bestsellers „Was würde Jesus heute sagen“.

Der Eintritt zu der Veranstaltung in der Freien evangelischen Gemeinde Bever, Beverstraße 61, ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr.