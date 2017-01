Halveraner baut betrunken einen Unfall

Halver/Lüdenscheid - Nach durchzechter Nacht und mit etwa zwei Promille Alkohol im Blut rauschte ein 39-jähriger Autofahrer aus Halver am 21. August mit geschätzten 50 Stundenkilometern über eine Bordsteinkante an der Jägerstraße. Zuvor hatte er einer Straßenkurve aufgrund seines Zustandes nicht mehr angemessen folgen können.

Unglücklicherweise stand auf dem Bürgersteig ein fremdes Fahrzeug, an dem ein Schaden von rund 3800 Euro entstand. Glücklicherweise hatte ein Ehepaar den Unglücksort kurz zuvor verlassen, so dass den beiden Zeugen nichts geschah. Und auch der sturzbetrunkene Autofahrer hatte Glück, dass er nicht schwer verletzt wurde.

Allerdings interessierte sich die Polizei für den Hergang des Unfalls und den Zustand des Verursachers, was letztlich zu einer Anzeige führte. Einen richterlichen Strafbefehl wollte der Angeklagte trotz spürbarer Reue nicht hinnehmen, und so traf man sich im Amtsgericht Lüdenscheid zur Hauptverhandlung.

Vor Gericht gab sich der Halveraner umfassend geständig und versuchte sich an Erklärungen. Seine Ehe sei erst im vergangenen Jahr in die Brüche gegangen, und die Hoffnung auf eine neue Beziehung habe sich zerschlagen. „Die letzten Monate haben an mir genagt“, erklärte der Angeklagte und zeigte sich ratlos: „Es ist passiert. Ich weiß nicht, warum.“ Richterin Kristina Thies half mit einem Ratschlag: „Man sollte das nicht im Alkohol ertränken.“

Den Schaden hatte die Versicherung reguliert. Bei Unfällen nach Trunkenheitsfahrten kann eine Versicherung allerdings Forderungen an den Fahrer stellen. „Ich zahle den Schaden ab“, erklärte der Angeklagte.

Da an den Fakten nicht viel zu ändern war, beschränkte er seinen Einspruch auf das Strafmaß. 50 Tagessätze hatte die Richterin ihm schriftlich in Rechnung gestellt – nun wurden es zehn weniger bei einer Tagessatzhöhe von je 35 Euro, was eine Rechnung von 1400 Euro ergibt.

Gute Gründe für die leichte Strafminderung gab es einige: Von vorangegangenen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten des 39-Jährigen wusste weder das Bundeszentralregister der Straftaten noch das Verkehrsregister. Dazu kam eine persönliche Situation, die auch die Richterin als eine „Ausnahmesituation“ wertete.

Dennoch galt: „Man muss in so einer Situation sicherstellen, dass man sich nicht mehr ans Steuer setzt.“ Entsprechende Vorkehrungen hatte der Angeklagte wohl tatsächlich getroffen, doch die reichten nicht. Er wusste nicht mehr, wie er dennoch an den Autoschlüssel gekommen war. Und auch daran, dass ihm die Polizisten den Führerschein abgenommen hatten, erinnerte er sich nicht mehr. „Ich hatte ihn nicht mehr im Portemonnaie.“

In amtlicher Verwahrung bleibt das Dokument auf Dauer, und frühestens in weiteren sechs Monaten kann der 39-Jährige einen Antrag auf Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis stellen. Dafür muss er wegen der stattlichen zwei Promille jedoch einen psychologischen Test und eine neuerliche Fahrprüfung absolvieren.