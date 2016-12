Rathaus-Aufzug erst im Sommer

+ © Hesse © Hesse

Halver - Der Aufzug, der das Rathaus barrierefrei erschließen soll, wird voraussichtlich erst im Sommer kommenden Jahres fahren.

Als Zieltermin nennt Michael Schmidt, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen der Stadt Halver, die Inbetriebnahme vor den Sommerferien. Die Fortsetzung der Arbeiten werde in der dritten Kalenderwoche Mitte Januar beginnen.

Das Projekt, das auch mit der Einrichtung eines attraktiveren Wartebereichs im Rathaus verbunden ist, war von Beginn an mit Problemen behaftet. Das begann bei den Betonfundamenten direkt am Gebäude und der Notwendigkeit, die Giebelseite in Richtung nach Norden des Rewe-Markts abzustützen.

Im Verlauf der weiteren Arbeiten stellte sich Sanierungsbedarf an der Fassade des Rathauses heraus. Und nicht zuletzt eine Umplanung kostete Zeit: Statt die Betonteile vor Ort zu gießen, hatte man aus Zeit- und Kostengründen mit fertigen Elementen arbeiten wollen, benötigte dafür aber eine neue Berechnung der Statik.

Dieser neue Verzug sorgte wiederum dafür, dass die weiteren Stahlbauarbeiten nicht vergeben werden konnten. Das beauftragte Unternehmen wandte sich notgedrungen zwischenzeitlich anderen Aufträgen zu, beschreibt Schmidt das Verfahren.