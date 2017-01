Jahresgespräch mit Bürgermeister Brosch

+ © Hesse Bürgermeister Michael Brosch im Gespräch. © Hesse

Halver - Rund 150 Arbeitsplätze, eine Investition von mehr als 20 Millionen Euro. Die Errichtung des Fachmarktzentrums auf dem Bahngelände war zentrales Thema beim Gespräch von Bürgermeister Michael Brosch mit dem Allgemeinen Anzeiger.

In der kritischen Frage nach den Auswirkungen des Zentrums für den Einzelhandel in Halver bezieht Brosch darin klar Position. Zu Verschlechterungen werde es nicht kommen, wenn es den Geschäftsleuten an der Frankfurter Straße gelingt, sich auf die Veränderungen einzustellen. Eine wichtige Rolle spiele dabei das Stadtmarketing und die Möglichkeit, an Mittel des Programms Leader zu kommen.

Kritisch beleuchtet Brosch die restriktive Praxis der Landesregierung, was die Ausweisung von Gewerbeflächen angeht. Er hoffe, dass die Bezirksregierung ihre Haltung in dieser Hinsicht noch einmal überdenkt. Andererseits stehe die Stadt vor der Aufgabe, noch vorhandene Flächen auch zügig zu vermarkten.

Auch nach einem Wunsch für das neue Jahr erkundigte sich der AA: Er wünsche sich einen attraktiven und gut erreichbaren Spielplatz für die Stadt. Dies sei Wunsch vieler junger Familien. Und hier Angebote zu machen, sei eine Herausforderung für die Stadt. Beim schulischen Angebot und demnächst bei den Einkaufsmöglichkeiten sei Halver sehr gut aufgestellt. Bei Angeboten für Familien sei das in diesem Umfang nicht der Fall. Im Gegenzug müsse allerdings überlegt werden, ungenutzte Plätze auch aufzugeben.

Das komplette Interview mit Bürgermeister Michael Brosch lesen Sie in der Montagsausgabe des Allgemeinen Anzeigers.