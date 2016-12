Landsknechte reisen nach Rom

+ © Dettlaff © Dettlaff

Halver - Das Halveraner Fanfarencorps „Die Landsknechte“ reist nach Rom. Kurz vor Weihnachten erhielt das heimische Fanfarencorps noch diese besondere Einladung für seinen Auftrittskalender im Jahr 2017.

Vermittelt über den Organisator des Oktoberfestes in München, haben die Halveraner die Chance bekommen, an einer großen Musikparade in der italienischen Hauptstadt teilzunehmen. Sie findet zu Ehren der Patrona Bavaria statt. Die Stadt München ist an der Planung und Durchführung ebenfalls beteiligt.

Da die Halveraner in München und auch in Rom keine Unbekannten mehr sind, wurde das Fanfarencorps bei der Auswahl der Musikgruppen bedacht. Vor sechs Jahren waren die Halveraner schon einmal in Rom vertreten. Die Verantwortlichen des Musikzuges haben diese Einladung sofort aufgegriffen und auch schon planerisch umgesetzt. Somit reisen die Landsknechte mit einer großen Mannschaft vom 25. bis 29. Mai 2017 in die italienische Hauptstadt. Die Zusage des Veranstalters liegt den Halveranern auch schon bereits vor.

Folgendes Programm erwartet das Fanfarencorps: J 26. Mai: Festlicher Eröffnungsgottesdienst im Petersdom. Hier werden die Landsknechte die Messe musikalisch begleiten.

27. Mai: Große Parade am Vatikan zum Petersplatz, anschließend Pastaparty mit allen Beteiligten auf den Tiberterrassen unterhalb der Engelsburg

28. Mai: Angelusgebet mit musikalischen Darbietungen auf dem Petersplatz, danach Rückfahrt

Kurz vor Weihnachten wurden die Mitglieder über diese Fahrt informiert. Alle Aktiven freuen sich schon sehr auf diesen besonderen Auftritt. Für die meisten Mitglieder ist es das erste Mal, dass sie über diese Verbindung nach Rom kommen. Die Verantwortlichen möchten die Zeit in Rom intensiv nutzen und arbeiten aktuell ein kulturelles Zusatzprogramm für die Halveraner Musiker aus.