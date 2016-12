Polizei stellt Tankstellen-Einbrecher

+ © dpa Frau soll Ehemann erstochen haben © dpa

Halver - Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen Einbrecher auf frischer Tat in der Total-Tankstelle an der Frankfurter Straße auf der Karlshöhe gestellt.

Um 3.35 Uhr wurden die Polizeibeamten bei einer Präsenzstreife auf die Täter aufmerksam, als ihnen die eingeschaltete Beleuchtung im Tankstellengebäude auffiel. Zudem stand die Zugangstür offen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Verkaufsraumes konnten zwei männliche Täter gestellt werden. Die Männer im Alter von 40 und 21 Jahren, beide wohnhaft in Gummersbach, hatten bereits Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt. Nach Polizeiangaben hatten es die Täter auf Zigaretten abgesehen.

Um in den Verkaufsraum zu gelangen, hatten sie zuvor die Doppelschiebetür aufgehebelt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Lüdenscheid zugeführt.

Im Anschluss konnte in der näheren Umgebung auch das Fluchtfahrzeug sichergestellt werden. In diesem wartete der 41-jährige Fahrer, ebenfalls aus Gummersbach, augenscheinlich auf seine Komplizen. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.