14. Januar: CVJM sammelt Weihnachtsbäume ein

Halver - Und jährlich grüßt das Murmeltier: Gerade hat man den Weihnachtsbaum mühevoll ausgesucht, kraftvoll aufgestellt, liebevoll geschmückt, da stellt sich auch schon fast wieder die Frage: Wie werde ich ihn los?

Dabei ist der CVJM Halver behilflich: Vereinsmitglieder sammeln die Bäume am Samstag, 14. Januar, ein. „Da die Ferien in diesem Jahr an einem Freitag enden, ist es logistisch nicht anders möglich, als sie erst am 14. Januar einzusammeln“, schreibt der Verein in seiner Ankündigung zur Baumsammlung. In den Vorjahren habe es stets verschiedene Meinungen aus der Bürgerschaft zu den Abholterminen gegeben. In diesem Jahr müssten sich die frühen Entsorger eben etwas länger gedulden, heißt es von Seiten des CVJM.

Die Bäume sollten am 14. Januar spätestens um 9 Uhr abgeschmückt und gut sichtbar an die Straßen gelegt werden. Im Laufe des Tages kommen die Helfer mit Treckern und Lastwagen vorbei und holen die Bäume ab. Zeitgleich werden auch wieder Menschen von Tür zu Tür gehen und um eine Spende bitten. Diese kommt in diesem Jahr der Jugendarbeit des CVJM Halver und einem Schulstipendiumsprojekt zu Gute – der CVJM-Aktion „Hoffnungszeichen in Haiti“.

„Da dieses Land in den letzten Jahren von einem schrecklichen Erdbeben und in diesem Jahr von einem katastrophalen Wirbelsturm heimgesucht worden ist und sowieso schon zu den ärmsten Ländern der Erde gehört, möchte das Organisationsteam mit den Spenden helfen, die Not etwas zu lindern“, schreibt der CVJM abschließend.