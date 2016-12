Binyo tritt am Montagabend in der Halveraner "Tanke" auf

+ Der Singer-Songwriter Binyo tritt am Montagabend in der „Tanke“ auf. - Archivfoto: Salzmann

Halver - Das 19. Türchen des Musikalischen Adventskalenders der Stadt Halver öffnet sich am Montagabend in Form eines weihnachtlichen Abends mit dem Singer-Songwriter Binyo.

Die Veranstaltung findet in der „Tanke – Haare & Kunst“ an der Thomasstraße 7 statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt 7 Euro pro Person. Veranstalterin Martina Asbeck weist darauf hin, dass aus Platzgründen maximal 50 Karten verkauft werden können. Karten gibt es in der Tanke (Tel. 0 23 53 /37 83, E-Mail: info@tanke-haare-kunst.de, Internet: www.tanke-haare-kunst.de) solange der Vorrat reicht, heißt es in einer Ankündigung.

Auch Nauhauser und Lauermann dabei

„Der Singer-Songwriter Binyo lädt gemeinsam mit zwei weiteren Halveranern, Rudolf F. Nauhauser am Saxophon und Christian Lauermann am Cajon/Schlagzeug, zu einem weihnachtlich-angehauchten, musikalischen Abend bei Glühwein und anderen Getränken in wohliger, gemütlicher Atmosphäre ein“, heißt es weiter.

Versprochen wird für den Montagabend: „Musikalische Leichtigkeit, eine bodenständige Art und einzigartige, unverwechselbare Liedtexte: Binyos Songs werden als deutsche Popmusik mit Tiefgang beschrieben und sind stilistisch oft durch Hip-Hop und Reggae beeinflusst. Mit seiner cleveren und witzigen Art, auf die großen und die kleinen Dinge des Lebens aufmerksam zu machen, finden sich Zuhörer verschiedenster Altersgruppen mit einem Schmunzeln in seinen Songs wieder.“