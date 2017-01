Murat S. sorgt für Tumult im sogenannten Schutzgeldprozess

[Update, 16 Uhr] Hagen/Lüdenscheid - Mit einem gewaltigen Tobsuchtsanfall sorgt der Hauptangeklagte am Montag im sogenannten Schutzgeldprozess für einen Tumult im Saal 201 des Landgerichts Hagen. Das harte Durchgreifen von Justizwachtmeistern und Polizisten verhindert, dass Murat S. sich selbst oder anderen Prozessbeteiligten weiteren Schaden zufügt.

Er wird in Handschellen zum „Abkühlen“ zunächst in die Zelle gebracht. Den Rest des Verhandlungstages verfolgt der Automatenaufsteller in Fußfesseln. Sein Ziel, den Prozess komplett platzen zu lassen, hat er nicht erreicht.

Die Atmosphäre ist schon am Morgen angespannt. Murat S. gibt vor, Kopfschmerzen zu haben. Auf dem Gerichtsflur sagt eine Notärztin, die ihn im Gefängnis untersucht hat, zu einem Bewacher: „Der spielt den sterbenden Schwan.“ An der Verhandlungsfähigkeit des Hauptangeklagten besteht aus Sicht der Ärztin kein Zweifel.

Murats Schwester im Krankenhaus

Dafür fehlt Murats Schwester Filiz. Die hatte Ende Dezember im LN-Gespräch angekündigt, sich dringend operieren lassen zu müssen. Telefonate ihrer Verteidigerin Dörthe Clemens aus dem Gerichtssaal ergeben: Die Mandantin wurde am Morgen stationär ins Klinikum Hellersen aufgenommen und sieht einer OP entgegen. Der Prozess steht auf der Kippe. Die Kammer unter Vorsitz von Richterin Heike Hartmann-Garschagen erwägt die Abtrennung des Verfahrens gegen Filz S. und den vierten Angeklagten, Ziya Y. – und zieht sich zur Beratung zurück.

Murat S. randaliert

Das Murmeln des Automatenaufstellers, der immer wieder gestöhnt und die Stirn auf den Tisch vor sich gelegt hat, wird nun lauter. Plötzlich schnellt er zurück und schlägt seinen Kopf zweimal heftig auf die Tischplatte. Dann springt der 38-Jährige auf, schmeißt Unverständliches brüllend den Tisch samt Anwaltsunterlagen und Mikrofon um, greift sich einen Stuhl, um ihn zu werfen – und wird binnen Sekunden unter vier kräftig zupackenden Bewachern geradezu begraben. Die Richterinnen eilen aus dem Beratungszimmer herbei, während die Aufpasser den schreienden Murat S. gerade fesseln. Hartmann-Garschagen ruft „Schluss jetzt!“ Zu dritt zerren die Beamten den Häftling durch die Hintertür des Saals in Richtung Zellentrakt.

+ Im sogenannten Schutzgeld-Prozess wurde der Hauptangeklagte Murat S. am Montag von Justizbeamten aus dem Saal gebracht, nachdem er zuvor randaliert hatte. © Olaf Moos Als die Bewacher Murat S. 20 Minuten später wieder in den Saal bringen, hat der sich augenscheinlich nur wenig beruhigt. Er pflaumt seinen Mitangeklagten Murat Yasin H. an, der auf das Verständigungsangebot der Kammer eingegangen war und ein Geständnis abgelegt hatte: „Du mit deinem Scheiß-Angebot!“ Und fordert lautstark von der Notärztin, die im Zuschauerraum ausharrt: „Nehmen Sie mir doch Blut und Urin ab, dann sehen Sie, was ich habe.“

Angeklagter sei "nicht auffassungsgestört"

Nach Auskunft der Medizinerin hat der Häftling am Morgen gegen ärztlichen Rat vier Ibuprofen-Schmerztabletten á 400 Milligramm geschluckt. Ansonsten sei er „nicht auffassungsgestört“ und habe ihre Fragen „bewusst und zielgerichtet“ beantworten können. Blutdruck: 120/80. Die Richterin fragt, ob solch ein Zornesausbruch möglich sei, wenn es dem Häftling tatsächlich so schlecht gehe wie er behauptet. Die Zeugin: „Nein!“

Unsere weitere Berichterstattung zum Schutzgeld-Prozess

Murats Verteidiger Oliver Salzmann beantragt darauf, seinen Mandanten amtsärztlich untersuchen lassen zu wollen. Doch auch das lehnt die Kammer ab.