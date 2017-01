VHS auf zwei Schienen unterwegs

+ © Nougrigat Das aktuelle Programm der Volkshochschule liegt am Samstag den Lüdenscheider Nachrichten bei. © Nougrigat

Lüdenscheid - 17 Deutsch- und Integrationskurse standen im vergangenen Jahr auf dem Programm der Volkshochschule (VHS) der Stadt Lüdenscheid. „Eine Riesenaufgabe, die noch längst nicht vorbei ist. Die Arbeit aber lohnt sich, und viele Bürgerinnen und Bürger haben haben dies mit ihrem Engagement unterstützt“, sagt VHS-Leiter Andreas Hostert. „Da flossen nach einem abgeschlossenen Kurs auch schon einmal Tränen.“ Auch in diesem Jahr bildet die Integration von Menschen, die in Lüdenscheid Zuflucht gefunden haben, einen wesentlichen Schwerpunkt des VHS-Bildungsangebots.

„Hinzu kommt aber gleichwertig auch ein vielfältiges Angebot für alle Lüdenscheider, das mit 250 Kursen ein breites Spektrum der Weiterbildung abdeckt. Es ist uns wichtig, beide Schienen zu bedienen.“ Dabei helfen auch Kooperationen mit verschiedenen Partnern – wie die Sparkasse, der Weltladen, die Verbraucherzentrale, die Rentenversicherung oder die Ehrenamtbörse. „Diese Kooperationen machen es möglich, dass bestimmte Veranstaltungen kostenlos angeboten werden können“, betont Andreas Hostert.

Das Bildungsforum 2017 unter der Überschrift „Lachen und Lernen“ ist ein solches Angebot, zu dem VHS und Sparkasse einladen und das sich besonders an Erzieher und Lehrer wendet, denen kleine und große Menschen am Herzen liegen.

Ein deutsch-türkisches Theaterstück mit Grundschulkindern steht am 31. März in der Stadtbücherei auf dem Programm. Eine Lesung zum Thema Demenz findet bereits am 17. Januar statt. Burkhard Spinnen liest aus seinem Buch „Die letzte Fassade“, das die Demenzerkrankung seiner Mutter thematisiert. In einer anderen VHS-Veranstaltung geht es um eine Hommage an den Kreisliga-Fußball. Hinzu kommen Themenabende, in denen es um Denkanstöße zur sozialen Gerechtigkeit geht oder die Aufarbeitung der C & A-Familiengeschichte.

Politische Bildung, Gesundheit und Kreativität, Literatur- und Kunstgeschichte, Fotografie, aber auch elf verschiedene Sprachkurse unterstreichen die Vielfalt des VHS-Angebots, das am Samstag den Lüdenscheider Nachrichten beiliegt.