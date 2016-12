Das Schaufenster ist eine Welt aus „Pappe und Spucke“

Alle vier Wochen ein neues Erscheinungsbild

+ Blick hinter die Kulissen des diesjährigen Weihnachtsfensters: Bettenhaus-Inhaber Marco Schwarzkopf ist ein Meister der Effekte. „Ich habe natürlich auch Spaß dran“, sagt er.

Lüdenscheid - Träume und Betten, diese Liaison passt perfekt. Alle vier Wochen bekommt sie neue, anregende Impulse. Dann gestaltet Marco Schwarzkopf, Inhaber des Bettenhauses Neumann an der Werdohler Straße, seine Schaufenster um.

Die klassische Hauptbühne für seine Ideen ist durch Tür und Rückwand vom Laden getrennt; fünf andere Fenster gehen fließend in den Verkaufsraum über. Auch sie werden mit Bedacht und Phantasie gestaltet, doch der abgeschlossene Raum schafft eine besondere Atmosphäre.

Bis ins neue Jahr hinein ist hier eine Szene Blickfang, zu der Marco Schwarzkopf bei einem Bummel durch Straßburg erste Ideen fürs Skizzenbuch bekam. Die schönen alten Fassaden, das Traditionelle, die Liebe zum Detail, das Staunen der Passanten, all das hat er dann auf wenigen Quadratmetern eingefangen.

„Es wird schon anders, als die Ursprungsidee war, aber als Gedankenstütze hilft’s.“ Gebaut und gestaltet wird zwischendurch im Alltagsgeschäft. In drei, vier Tagen ist es fertig, „wenn die Farbe trocken ist“. Eine Jalousie schützt vor neugierigen Blicken, ein nostalgisches Schild mit 50er-Jahre-Schriftzug erklärt: „Hier wird heute dekoriert, was Sie morgen interessiert.“

Für die Fassaden-Szene half es, dass das Fenster einst unterteilt worden war, um die Tiefe zu verringern. So wurde aus der vorgesetzten Zwischenwand die Hauswand; der schmale Bereich dahinter wirkt wie ein Ladenlokal. Türen und Fenster hat er ausgesägt, Styropor-Leisten aufgeklebt, die Wand in Ochsenblutrot gestrichen. „Es ist viel Pappe und Spucke. Nicht alles ist, was es scheint.“

Marco Schwarzkopf hat Koch und Hotelfachmann gelernt. Zwar hat ihm das Künstlerische immer schon Spaß gemacht, „aber das Leben hat es damals nicht vorgesehen“. Erst mit der Übernahme des Bettenhauses Neumann im Jahr 2013 ergab sich das. Anfangs, so erzählt er, sei ein Dekorateur gekommen. Doch mit den Ergebnissen sei er unzufrieden gewesen. Er, der lange in Berlin gelebt hat, erinnerte sich an die alte KaDeWe-Schaufenster-Kultur. „Das hat mich sehr geprägt, das war unglaublich aufwendig und wahnsinnig gut gemacht.“ Heute versucht er, „eine Welt zu kreieren, in die die Leute eintauchen können“. Es gebe Kunden, die extra eine Station früher aus dem Bus ausstiegen, um ein neues Schaufenster zu betrachten. Über diese „Ego-Politur“ freut er sich, zeige es doch, dass ein wesentlicher Zweck erfüllt ist: Aufmerksamkeit zu erregen.

Das gelang bislang schon mit einem Blick aus einem stylischen New Yorker Apartment oder in eine heimelige Blockhütte, mit einem farbenfrohen Kindertraum in einer Unterwasserwelt oder einem Lager mitten im erblühenden Frühlingswald. Als erfolgreichste Deko nennt er die Prinzessin, die im dunkel gestrichenen Raum auf einem Matratzenstapel die störende Erbse in die Höhe hält. „Das Thema Matratze ist sehr schwer zu transportieren.“ In diesem Fall ist es märchenhaft gut gelungen.

Für Schwarzkopf ist die Kunst der Schaufenstergestaltung im weit verbreiteten Einheitsangebot der Innenstädte ein wichtiges Merkmal für Individualität, für das Besondere. „Ob Städte attraktiv oder unattraktiv sind, hängt auch davon ab, ob es ‘was zu gucken gibt. Sonst brauche ich auch nicht zu bummeln.“