Weihnachtsmarkt: Programm verschiebt sich wegen Gedenkfeier für Berlin-Opfer

Weihnachtsbaumsingen am Freitag ab 21 Uhr

Ankündigung für die Gedenkfeier und das Weihnachtssingen.

Lüdenscheid - Wegen der Gedenkfeier für die Anschlagsopfer in Berlin verschiebt sich das Programm im Weihnachtshaus am Freitagabend. Das Weihnachtssingen findet aber wie geplant um 21 Uhr statt.

Mit einem Weihnachtsbaumsingen möchte das Team des Weihnachtsmarktes am Freitagabend wieder in besinnlichem Ambiente auf das bevorstehende Fest einstimmen. Aufgrund der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Anschlags in Berlin verschieben sich einzelne Programmpunkte im Weihnachtshaus, finden aber statt, betont LSM-Geschäftsführer André Westermann.

Beginn der Gedenkveranstaltung, zu der alle Lüdenscheider eingeladen sind, ist – wie berichtet – am Freitag um 17.30 Uhr im Weihnachtshaus. Anfangs wird es eine Gedenkminute geben. Gestaltet wird die überkonfessionelle, etwa halbstündige Veranstaltung von Pfarrerin Monika Deitenbeck-Goseberg (Evangelische Kirchengemeinde Oberrahmede), Johannes Broxtermann (St. Joseph und Medardus) sowie Pastor Holger Bungenberg (Freie evangelische Gemeinde Börsenstraße). Auch Bürgermeister Dieter Dzewas wird sprechen.

Die musikalische Umrahmung übernehmen Jugendreferent Daniel Scharf und Pastor Holger Reinhardt (Erlöserkirche). Auch ein Kondolenzbuch wird ausliegen. Auf dem Platz neben der Krippe (gegenüber des Weihnachtshauses) können mitgebrachte Teelichter als Zeichen der Anteilnahme aufgestellt werden.

Der ursprünglich für 17.30 Uhr geplante Auftritt des A-Cappella-Duos „Blessed“ verschiebt sich und beginnt nach der Andacht. Ab 19.30 Uhr sind Mitarbeiter der Ehrenamtsbörse auf dem Weihnachtsmarkt, sammeln Spenden und verkaufen Wunderkerzen zu Gunsten des Kinderhospizes Balthasar. Diese kommen dann ab 21 Uhr beim Weihnachtsbaumsingen zum Einsatz: Die Veranstalter laden dazu ein, sich gemeinsam in besinnlicher Stimmung auf die Weihnachtstage einstimmen.

Und: Am Samstag werden die dekorierten Weihnachtsbäume des Marktes wieder an spätentschlossene Selbstabholer verschenkt.