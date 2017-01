Vorläufiges Fazit: Eisbahn ein „großer Erfolg“

Schausteller mit Lüdenscheider Weihnachtsmarkt zufrieden

+ © Nougrigat Etwa 12 000 Tickets werden die Betreiber der Eisbahn auf dem Rathausplatz bis Sonntagabend verkauft haben. © Nougrigat

Lüdenscheid - Das Abschlussgespräch mit Manöverkritik hat noch nicht stattgefunden. Aber schon jetzt ist klar: Der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt und vor allem das Wintereisvergnügen auf dem Rathausplatz haben von der Trockenheit im Dezember deutlich profitiert.

Schausteller Hartmut Langhoff zieht besonders im Hinblick auf die Besucherzahlen auf der Eislauffläche ein positives Fazit. „Wir werden die 12 000er-Marke sicher knacken.“ Ein weiterer Grund seien die „absolut humanen Preise“. In Winterberg, wo Langhoff ebenfalls Buden betreibt, sei das Eislaufen doppelt so teuer wie in Lüdenscheid.

Die Steigerung des Zuspruchs zu der kleinen Budenstadt mit ihren Verkaufsständen lässt sich noch nicht in solch konkreten Zahlen ausdrücken. Doch Langhoff sieht auch hier eine positive Entwicklung. „Vor allem die Glühwein- und Spezialitätenstände haben sich zu echten Treffpunkten entwickelt. Der Weihnachtsmarkt war ein richtiges Kommunikationszentrum für die Lüdenscheider.“

Zufrieden sind die Verantwortlichen demnach auch mit der Resonanz auf die Veranstaltungen im sogenannten Weihnachtshaus. „Uns liegen jetzt schon Anmeldungen von Vereinen für das nächste Jahr vor.“ Und der neue Standort der Toilette hinter dem Glühwein-Tempel von Thomas Jacob sei ebenfalls gut angenommen und gelobt worden, sagt der Schausteller.

Aller Voraussicht nach wird die Eisbahn in diesem Jahr am 11. November eröffnet und bis 14. Januar in Betrieb sein. Dann sollen auch mehr „Robben“ für die kleinen Eisläufer zur Verfügung stehen, verspricht Hartmut Langhoff.