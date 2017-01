Verkehrswacht-Tipps zur Geburtstagsfrage

Lüdenscheid - Die Preisfrage, die die Lüdenscheider Verkehrswacht anlässlich ihres 65. Geburtstages stellt, hat’s in sich. Daher gebe man nun Hilfestellung, teilt Verkehrswacht-Vorsitzender Martin Kornau mit.

Die kleinen Helfer im Straßenverkehr stammen aus den 50er-/60er-Jahren. Es handelt sich um eine Reihe gleichseitiger Warndreiecke (ca. 15 Zentimeter), die aufgestellt etwa 10 Zentimeter hoch sind. Sie haben einen zweiteiligen Namen. Dazu gibt es jetzt zwei Tipps der Verkehrswacht: „Das erste Wort benennt eine Stadt im Norden Deutschlands, die für Marzipan bekannt ist. Der zweite Begriff umschreibt kleine Männer (Mehrzahl!) in einer Sage aus Köln.“

Antworten kann man noch bis zum 31. Januar per E-Mail an luedenscheid@verkehrswacht-mk.de oder per Post an Verkehrswacht Lüdenscheid, Liebigstr. 10a, 58511 Lüdenscheid schicken.

Unter den richtigen Einsendern wird ein Pkw-Sicherheitstraining (nur mit gültiger Fahrerlaubnis) auf dem Übungsplatz der MK-Verkehrswachten in Hemer im Wert von 80 € verlost (Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barauszahlung).