Urteil wegen Beleidigung: „Das ist mir so was von egal!“

Lüdenscheid - Die Zeiten waren schon mal besser. Etwa, als er als Bankkaufmann feinen Zwirn und Verantwortung trug. Lange vorbei. Er ist jetzt 68, nach Erwerbsminderung bleibt ihm der Hartz-IV-Satz. Sein Auftreten vor Gericht gleicht dem eines verwahrlosten Katers. Klein, hager, Klamotten ein wenig zu groß, langes weißes Haar, das ein bisschen wirr auf die Schultern fällt, eine randlose Brille, wohl für den intellektuellen Touch. Die Anklage lautet auf Beleidigung.

Der Angeklagte tritt dem Vorwurf nicht entgegen. Aber: „Das ist lange her. Was ich geäußert habe, weiß ich nicht mehr.“ Also liest Oberamtsanwalt Hans Dieter Lehmann es ihm vor.

Es ist der 5. November ‘15, 2.15 Uhr. Der kleine Mann will jetzt – „Ich kam, glaube ich, von einer Feier“ – sein Zimmer im Hotel Kattenbusch in Leifringhausen beziehen. Doch der Nachtportier erteilt ihm ein Hausverbot. Es heißt, der Gast habe beim Betreten der Lobby einen Feuermelder beschädigt. Der Portier ist der gerichtlichen Ladung nicht gefolgt, deshalb ist das Entstehen des Streits nicht überliefert, immerhin aber zwei Wörter: „Blödes Arschloch.“

Der Hotel-Bedienstete ruft die Polizei. Die kommt, weil Randale-Alarm ausgelöst wurde, mit vier Mann in zwei Streifenwagen. Für einen kleinen Mann.

Der schmeißt sich bei Eintreffen der Ordnungshüter auf den Fußboden und bittet darum, verhaftet zu werden, erinnert sich einer der Polizisten. Und weil er dem Platzverweis nicht Folge leistet, tun ihm die Uniformierten den Gefallen und sperren ihn ins Polizeigewahrsam. Auf dem Weg dorthin – der Ex-Bänker hat 1,6 Promille intus – bezeichnet er die Polizisten als „Rassisten“, „Terroristen“ und „Arschlöcher“.

Lehmann sagt, diese „Worte eines Besoffenen muss man nicht so ernst nehmen“. Sowieso habe der Angeklagte wohl ein Alkoholproblem. Sein Zustand zur Tatzeit könne mildernd berücksichtigt werden. Trotzdem setzt es 1.800 Euro Geldstrafe, zahlbar in Raten. Das liegt am Vorstrafenregister des kleinen Mannes: Stolze 58 Einträge. Der Verurteilte sagt: „Das ist mir so was von egal. Ich werde sowieso keine drei Jahre mehr leben.“ Das Urteil ist rechtskräftig.