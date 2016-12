Urlaub über Weihnachten und Silvester

Beliebte Reiseziele

+ © Ullrich Perrey/AIDA Cruises/obs Kreuzfahrten werden nach Auskunft zweier Lüdenscheider Reisebüros stark nachgefragt. © Ullrich Perrey/AIDA Cruises/obs

Lüdenscheid - Nicht alle Lüdenscheider verbringen Weihnachten und Silvester in der Heimat. Ob Fernreise oder Städte-Kurztrip - Möglichkeiten gibt es viele. Hier einige der beliebtesten "Winter"-Ziele:

Gestresste Menschen, die sich auf der Suche nach Geschenken durch überfüllte Innenstädte schieben, die Zubereitung des perfekten Vier-Gänge-Festtagsmenüs und das ganze Haus voller Besucher – da fährt mancher Lüdenscheider über Weihnachten lieber gleich in den Urlaub und genießt die Sonne.

Philipp Kleinschmidt, stellvertretender Leiter des First-Reisebüros an der Wilhelmstraße, sagte auf LN-Nachfrage, dass vor allem die portugiesische Insel Madeira im Moment ein beliebtes Ziel sei.

Reisetipp für Natur-, Wellness- und Gourmet-Fans

„Die Insel ist ein typisches Reiseziel für Naturliebhaber – und die Elemente Wellness und Gourmet spielen eine große Rolle. Dort herrscht im Moment bestes Sommerwetter, 25 Grad.“ Zu Silvester gebe es dort traditionell ein großes Feuerwerk.

Auch für Fernreisen in die Karibik oder nach Südostasien sei aufgrund der Wetterbedingungen vor Ort im Moment die optimale Jahreszeit. Im Fernreisebereich seien auch Kreuzfahrten besonders stark nachgefragt.

Zweiter Weihnachtstag ist beliebter Anreisetag

Wer den Vorteil von verhältnismäßig kurzen vier Stunden Flugzeit schätze, sei mit einer Reise auf die Kanaren gut beraten, sagte Kleinschmidt.

Insgesamt stelle er fest, dass aber nach wie vor viele Lüdenscheider zumindest Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag zuhause verbringen möchten. Der 26. Dezember sei dann ein beliebter Anreisetag. „Dann bleiben die meisten über Silvester, bis zum 3. oder 4. Januar, weg.“

Andere wiederum seinen über Weihnachten komplett im Urlaub, aber rechtzeitig zu Silvester wieder im Lande, um mit Freunden zu feiern – eben jeder nach seinen Prioritäten.

Spontane Städtetrips zu Silvester

Während längere Urlaube und Fernreisen meist weit vorher gebucht würden, fragten einige Lüdenscheider aktuell noch spontan Kurztrips zu Silvester an. „Da empfehlen sich Städtetrips, da es in den Städten die größten Kapazitäten, die meisten Betten, gibt“, so Kleinschmidt.

Gülcin Altun, Tourismuskauffrau im Reiseland an der Knapper Straße 2, sagte, Kreuzfahrten seien nicht nur speziell in den Wintermonaten beliebt – „allgemein steigt die Nachfrage mehr und mehr“.

Angst vor Anschlägen spürbar

Grund dafür sei unter anderem, dass die Preise dafür inzwischen auf dem Niveau einer normalen Pauschalreise lägen. Als Ganzjahresziel empfiehlt auch Altun die Kanaren-Inseln. „Allerdings muss man sich im Moment natürlich darauf einstellen, dass es wegen der Lage im Atlantik auch mal etwas frischer werden kann.“

Auch Städtereisen seien immer noch beliebt – auch wenn man bei zahlreichen Kunden von Angst vor Anschlägen höre. Das gelte ganz allgemein auch für Reisen in die Türkei – auch wenn das Land ohnehin aufgrund zu niedriger Temperaturen im Winter kein geeignetes Ziel sei. „Die Buchungen von Reisen in die Türkei sind generell zurückgegangen.“