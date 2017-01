Unvergesslicher Konzertabend

Letzter Auftritt der „Lennerockers“ in NRW / Drei Stunden Musik vom Feinsten

+ © Othlinghaus Als Dankeschön für 34 erfolgreiche Jahre schenkten die Fans den Rockabilly-Veteranen eine liebevoll gestaltete Collage voller Fotos. © Othlinghaus

Lüdenscheid - Es war die letzte Gelegenheit, die Combo noch einmal live zu sehen. Kein Wunder also, dass sich die Rockabilly-Veteranen The Lennerockers am Freitagabend über einen ausverkauften Saal der Gaststätte Dahlmann freuten. Dabei handelte es sich um das letzte Konzert der Band in Nordrhein Westfalen vor deren Auflösung.

Seit 34 Jahren sind die Musiker in der Szene erfolgreich unterwegs und haben sich dabei mit ihrer Mischung aus Rockabilly und Boogie Woogie unter anderem auch mit Auftritten in Großbritannien und den USA einen Namen gemacht. Darüber hinaus verkauften sie im Laufe ihrer Karriere die hierzulande für diese musikalische Sparte beachtliche Zahl von mehr als 55 000 Tonträgern.

Wie beliebt die Musik ist, zeigten einige Fans mit einem persönlichen Geschenk an die Künstler, nämlich einer liebevoll gestalteten Collage mit vielen persönlichen Fotos. Dafür bescherte die Band, bestehend aus Michael „Ele“ Koch (Gesang, Banjo), Frank Butgereit (Gitarre), Chad Hawkins (Double Bass), Dirk Mankel (Schlagzeug) und Stefan Koch (Piano), ihrem Publikum einen unvergesslichen Konzertabend mit einem aus drei prall gefüllten Sets bestehenden Gig und damit rund drei Stunden Musik vom Feinsten.

Dabei stand natürlich wie gewohnt der beträchtliche Fundus an Eigenkompositionen im Vordergrund, der nur gelegentlich durch Cover unterbrochen wurde. Kernige Rock’n Roller wie „Rockin’ My Life Away“ oder „United Kingdom Of Rock’n Roll“ sorgten dafür, dass sich die Fans zumindest vor der Bühne tänzerisch austobten, wo im Gegensatz zum restlichen Saal noch etwas Platz war.

Darüber hinaus überzeugten die Musiker auch mit lupenreinen Country-Stücken, darunter der „Folsom Prison Blues“ von Johnny Cash. Ebenfalls großartig: die Lennerockers-Fassung von „Your Cheatin Heart“ aus der Feder von Hank Williams. Augenzwinkernden Humor bewiesen die Musiker schließlich mit einem Song in Deutscher Sprache. „Ich hab’ ein Tattoo auf dem Arsch, und ich hab’s noch nie geseh’n“ intonierte Frontmann „Ele“ Koch, untermalt mit fröhlichen Hillbilly-Country-Klängen.

Ganz auf ihre Lieblingsmusiker verzichten müssen die Fans übrigens nicht. Am 20. Mai tritt im Dahlmann-Saal die Formation „Lennebrothers“ auf, die immerhin mit drei Protagonisten der Lennerockers aufwarten kann.