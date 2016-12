Streit um tote Blutbuche vor Gericht

Klägerin sieht sich nach Fällung getäuscht

Lüdenscheid/Hagen - Nach einer zweijährigen Agonie starb eine Blutbuche im Garten einer Witwe am Birkenweg. Weil sie die Ursache dafür in einem fehlerhaften und zu tief gehenden Rückschnitt des Baumes sieht, verklagte sie ihren Nachbarn und dessen Gärtner auf Schadensersatz in Höhe von 11.930,50 Euro. Mittlerweile verhandelt die 2. Zivilkammer des Landgerichts über den Fall.

In Hagen wurde erstmals mündlich über die Sache verhandelt. „Alle Beteiligten wussten, dass ich den Baum erhalten wollte“, erklärte die Klägerin. Ihr mittlerweile verstorbener Mann habe diese Blutbuche 1972 gepflanzt. Deshalb habe dieser Baum für sie einen „großen Erinnerungswert“ gehabt.

Dass der Buche überhaupt zu Leibe gerückt werden sollte, lag an seinen ausgreifenden Ästen, die bis auf das Nachbargrundstück reichten, das allerdings erst 1982 bebaut wurde. Dem dort lebenden Schwager der Klägerin wurde der Baum auch wegen des Schattenwurfes immer mehr zu einem Ärgernis. Und so gab es im Frühjahr 2013 ein Gespräch über die Zukunft des Gehölzes. Die Klägerin stimmte offenbar einem Rückschnitt der Äste zu – mehr nicht. „Alle Beteiligten wussten, dass ich den Baum erhalten wollte.“

Der auf Schadensersatz verklagte Nachbar hatte andere Interessen. Er verwies auf „Lichtentzug, Feuchtigkeit und Moosbefall“, Fäule und Trockenheit des Baumes. „Ich wäre bereit gewesen, die Kosten für das Fällen zu übernehmen.“ Als weiterer Beklagter sitzt jener Mann der Klägerin gegenüber, den diese als „Leibgärtner“ ihres Schwagers ansprach. „Diese Geschichten sind Gott sei Dank lange vorbei“, erinnerte der Garten-Fachmann an das Ende der feudalen Leibeigenschaft in Mitteleuropa und wies die Ansprache zurück. Der Gärtner hatte der Rotbuche 2013 ein verheerendes Gesundheitszeugnis ausgestellt: Der Baum sei von einem Pilz befallen und innen hohl. Den Beweis dafür sollte ein in den größeren Stamm gesteckter Zollstock erbringen. Der Baum werde höchstens noch vier bis fünf Jahre durchhalten und sei schon jetzt eine Gefahr für Passanten. Eigentlich müsse er sofort entfernt werden. Das hatte die Klägerin abgelehnt. „Für mich war der Baum nicht krank“, erklärte sie. Und: „Der Baum hatte eine richtig schöne Krone.“

Ob später noch über Maßnahmen, die über einen kleinen Rückschnitt hinausgingen, gesprochen wurde – darüber gingen die Meinungen im Gerichtssaal auseinander. Die Klägerin wollte am entscheidenden Tag, dem 8. April 2013, im Haus geblieben sein, um sich den traurigen Anblick zu ersparen. Die Gärtner hingegen berichteten, sie hätten mit ihr noch darüber gesprochen, dass sie den Baum so weit zurückschneiden wollten, dass er wieder sicher stand. Dazu gehörte das Fällen des Hauptstamms – ein großer Nebenstamm blieb zunächst noch erhalten. „Sie hätte mit einem Wort alles stoppen können“, sagte der Gärtner.

Zwei Jahre später war der Baum tot. Lag die Ursache dafür in dem drastischen Rückschnitt? Und inwieweit waren die Schnitte ins Holz des Baumes zwischen der Klägerin und dem Gärtner ihres Nachbarn tatsächlich abgesprochen worden?“ Dies sind die zentralen Fragen für Richterin Busold. „Wir können den Baum nicht zurückholen“, erklärte sie der leidenden Klägerin.

Am 9. Januar soll weiterverhandelt werden.